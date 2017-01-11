"Научно-технический центр Галэкс" вновь подтвердил партнерский статус ООО "Новые облачные технологии" – интегратор продуктов "МойОфис". Это позволяет компании оказывать услуги по установке, настройке и обслуживанию офисных приложений "Мой офис".

"НТЦ Галэкс" также имеет статус реселлера, что дает право заниматься прямыми продажами лицензий "МойОфис" различным организациям.

Сегодня государство держит курс на импортозамещение и информационный суверенитет, а приложения "МойОфис" соответствуют требованиям госсектора:

"МойОфис" включен в Реестр отечественного ПО;

вся его инфраструктура расположена на территории РФ;

обеспечивается высокий уровень информационной безопасности;

наличие сертификатов, подтверждающих соответствие стандартам и требованиям ФСТЭК.

"МойОфис" – пакет офисных приложений, разработанный российской компанией "Новые облачные технологии". Продукт представляет собой платформу совместного редактирования для всех типов документов и хранения файлов, а также полный набор современных офисных приложений для Windows, Linux, Android, iOS и Tizen. "МойОфис" включает в себя собственный почтовый сервер и клиент "МойОфис Почта", который может быть развернут в инфраструктуре заказчика.

ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России. Подробнее ознакомиться с деятельностью компании можно на сайте galex.ru

"Новые облачные технологии"— вендор полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 года создает программные продукты и бизнес-приложения для российских пользователей под брендом "МойОфис®".