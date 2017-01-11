Среда, 11 Январь, 08:44

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,95
€ 63,54
Brent
$ 51
-10°
Обь
61см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

"НТЦ Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис"

, ИА "Амител"
Барнаульская компания в очередной раз стала партнером "Новых облачных технологий"

"Научно-технический центр Галэкс" вновь подтвердил партнерский статус ООО "Новые облачные технологии" – интегратор продуктов "МойОфис". Это позволяет компании оказывать услуги по установке, настройке и обслуживанию офисных приложений "Мой офис".

"НТЦ Галэкс" также имеет статус реселлера, что дает право заниматься прямыми продажами лицензий "МойОфис" различным организациям.

Сегодня государство держит курс на импортозамещение и информационный суверенитет, а приложения "МойОфис" соответствуют требованиям госсектора:

  • "МойОфис" включен в Реестр отечественного ПО;
  • вся его инфраструктура расположена на территории РФ;
  • обеспечивается высокий уровень информационной безопасности;
  • наличие сертификатов, подтверждающих соответствие стандартам и требованиям ФСТЭК.

"МойОфис" – пакет офисных приложений, разработанный российской компанией "Новые облачные технологии". Продукт представляет собой платформу совместного редактирования для всех типов документов и хранения файлов, а также полный набор современных офисных приложений для Windows, Linux, Android, iOS и Tizen. "МойОфис" включает в себя собственный почтовый сервер и клиент "МойОфис Почта", который может быть развернут в инфраструктуре заказчика.

ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России. Подробнее ознакомиться с деятельностью компании можно на сайте galex.ru

"Новые облачные технологии"— вендор полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 года создает программные продукты и бизнес-приложения для российских пользователей под брендом "МойОфис®".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:33
СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России 1
08:16
Пять человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи на Сахалине 0
08:00
"НТЦ Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис" 0
07:36
Как ты нам дорог: сколько будет стоить бензин в 2017 году? 11
07:04
Гипермаркет "Прораб" в Барнауле подешевел до 160 млн рублей. Фото 7
06:32
Прощание с "Родиной": что известно о старейшем кинотеатре Барнаула? 1
06:01
До свидания, сказка: на площади Сахарова начали демонтажные работы. Фото 1
05:06
Потепление до 0 градусов ожидают в Алтайском крае 11 января 0
01:03
Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма "Тачки 3" 0
00:07
В последний раз на сцене: "Смысловые галлюцинации" дают прощальный концерт 0
23:04
Полицейский в Тверской области покончил с собой в своем кабинете 0
22:08
Больше 86 тыс. человек посетили новогодние спектакли в Барнауле 0
21:04
Экс-главе Минэкономразвития РФ Улюкаеву продлили домашний арест до 15 мая 0
20:02
Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в оценках 0
19:47
Дмитрий Песков прокомментировал президентство Барака Обамы 7
19:31
Наркосбытчика случайно поймали в Бийске за курение на крыльце 1
19:09
Коротко о главном: страсти по генплану, закрытие "Родины" и планетарий
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 января
18:48
Мария Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Дональде Трампе 5
18:28
Более 13,5 тыс. туристов побывали в Белокурихе на новогодних каникулах 0
18:04
СКР обвинил экс-милиционера из Ангарска в убийстве 47 женщин 1
17:46
Первые слушания по генплану Барнаула признали несостоявшимися. Фото 17
17:27
Сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в ночь на старый Новый год 6
17:14
Когда площадь Сахарова в Барнауле откроют для движения автомобилей? 3
17:04
Эксперты назвали неправдоподобной версию об ошибке второго пилота Ту-154 14
16:55
Стоп-кадр. Гении барнаульского нейминга 22
16:35
ГИБДД Барнаула 12 января проверит, как родители перевозят своих детей 2
16:25
Сотрудник "Почты России" был пойман за кражу трех телефонов из посылок 4
16:16
Новый сезон легендарного "Твин Пикса" начнут показывать 21 мая 3
16:07
Товары с AliExpress в Россию вновь начали поставлять экспресс-доставкой 1
15:51
Барнаульский планетарий может переехать в ДК "Трансмаш" 11
15:36
Москвич украл статую за 3 млн руб. из парка для своей девушки 4
15:23
Бийчане помогли продавцу мобильных телефонов поймать грабителя 0
15:14
Глава Следственного комитета Бастрыкин попал в санкционный список США 5
15:05
Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка 4
14:49
Причина ДТП с участием автобусов в Алтайском крае до сих пор не установлена 1
14:34
Власти Алтайского края потратят 5 млн рублей на эстетическое воспитание 5
14:24
Питт и Джоли будут вести развод в рамках конфиденциальности 2
14:13
Депутата в Алтайском крае будут судить за пьяную езду 6
14:04
Сотрудники Сбербанка в Барнауле не дали мошеннику украсть деньги 11
13:51
Прощание с "Родиной": последние дни старейшего кинотеатра Барнаула. Фото 24
13:34
Правила кадастровой оценки: как они изменятся с 2017 года и чего ждать? 3
13:23
Новый император Японии взойдет на престол 1 января 2019 года 0
13:16
Застрелившего косулю браконьера задержала полиция в Алтайском крае. Фото 0
13:05
Эксперт: ошибка второго пилота и перегруз стали причинами крушения Ту-154 106
12:51
Свидетелей наезда на двух пешеходов разыскивают в Барнауле 0
12:42
"Телевизор или книжка": читатели Amic.ru рассказали, как провели каникулы 5
12:37
Трехлетний ребенок умер в Красноярске после обрезания на дому 20
12:24
Барнаульцы не хотят работать из-за низких зарплат и несогласованности 22
12:13
ВАЗ и SsangYong столкнулись под Новосибирском, три человека погибли 6
12:06
Дело заведено на мастера "Алтайэнерго", по чьей вине ударило током ребенка 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.