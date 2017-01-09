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Восемь команд, выступающих в официальной лиге "КВН-Алтай", отправятся на XXVIII Международный зимний фестиваль "КиВиН 2017", который пройдет в Сочи с 10 по 23 января.
Алтайскую лигу представят пять коллективов из региона – это чемпион 2015 года, имеющий опыт выступления в первой лиге, "Первый космонавт", "Бийсбург" (Бийск), а также коллективы из АлтГУ ("Город грез", "Престиж", "Невпопад").
Кроме того, в Сочи отправятся две команды из Новосибирской области — "Плохой и очень плохой" (Купино) и "Сборная стратосферы (НГУ), а также действующий чемпион лиги — сборная КузГТУ (Кемерово).
"КиВиН 2017" в Сочи пройдет с 10 по 23 января. Спустя два года фестиваль вернулся в родные пенаты – отель "Жемчужина". Традиционно на фестиваль приезжают тысячи команд со всей страны, которые будут распределены по разным лигам. Самые главные из них — Премьер-лига и Высшая лига. Впрочем, в последние десять лет алтайское КВН-движение было в Премьер-лиге, где два сезона выступала сборная края, а также барнаульская команда "Бумеранг".
Отметим, несмотря на финансовые трудности, краевым властям и руководству лиги "КВН-Алтай" удалось найти средства на поездку команд в Сочи на главный фестиваль популярной игры.
В конце декабря 2016 года, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, начальник спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева отметила, что в регионе существует системная работа по развитию КВН-движения.
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