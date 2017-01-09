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Полиция задержала ранее судимого бийчанина по подозрению в угоне автомобиля. В руки правоохранителей мужчина попал, когда вернулся за машиной на такси.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, силовики отрабатывали ориентировку, полученную после хищения транспортного средства. Один из экипажей ДПС обнаружил похищенный автомобиль брошенным на окраине Бийска в промзоне.
"Пока решался вопрос об эвакуации найденного транспортного средства, на безлюдной дороге появился автомобиль, который вызвал подозрение полицейских и был остановлен для проверки. В ходе визуального осмотра у полицейских появились основания для доставления водителя и пассажиров в территориальный отдел полиции, где была установлена причастность одного из задержанных к угону", – уточняют в ведомстве.
Парень сознался, что совершил угон с целью покататься, а когда в машине закончился бензин, бросил авто и вернулся в Бийск за подмогой. Затем злоумышленник вызвал знакомого таксиста и вместе с другом вернулся к брошенной машине.
В этот момент он и был задержан правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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