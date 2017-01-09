Вот и закончились новогодние праздники, и большая часть россиян вышла на работу. Но это не повод грустить, так как наступившая неделя января будет довольно интересной и насыщенной разными мероприятиями. Куда стоит сходить с 9 по 13 января в Барнауле и что посмотреть, разбирался корреспондент Amic.ru.
Понедельник
В филармонии пройдет органно-вокальный вечер "Тайны Мальтийского ордена", на котором будут исполнены старинные и оперные арии, Ave Maria и неаполитанские песни. Участие в концерте примут лауреат международных конкурсов, знаменитый баритон из Мальты Джозеф Лиа и заслуженный артист России органист Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга.
В программу вошли произведения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Франца Шуберта и других известных композиторов.
Вторник
В ТРЦ "Арена" проходит интерактивная выставка 3D-картин. Здесь можно стать частью фантастических миров, получить хорошие эмоции и оригинальные фото. Вся дополнительная информация по телефонам: 608-627 и +7 (913) 210-86-27.
Среда
В музее "Город" продолжается выставка "Удивительный мир пауков", которая за последние годы побывала в крупнейших музеях Мадрида, Лиссабона, Мюнхена, Франкфурта на Майне, Бухареста, Загреба, Таллина и других. Здесь можно увидеть более 40 живых особей, среди которых самый ядовитый паук в мире "Черная вдова", "Птицеед Голиаф" и "Гигантский скорпион".
Посмотреть фото с экспозиции можно в нашем репортаже: Ужасающе прекрасные: в Барнаул привезли уникальную коллекцию пауков. Фото
Четверг
12 января кинотеатры порадуют любителей хороших фильмов новой картиной Эмира Кустурицы. "По млечному пути" – это красивая история любви на фоне ужасов боснийской войны. В главных ролях зрители увидят неподражаемую Монику Беллуччи и самого режиссера. Среди других стоящих новинок – мюзикл "Ла-Ла Лэнд", который установил рекорд по количеству полученных статуэток на престижной премии "Золотой глобус".
Погрузиться в мир Америки времен сухого закона можно с новой лентой "Закон ночи" – это криминальный триллер от Бена Аффлека. Пощекотать нервы получится с триллером "Преисподняя", а посмеяться – с комедиями "Почему он?" и "2+1".
Пятница
В драме в пятницу в 18:30 покажут знаменитую бродвейскую историю "Эти свободные бабочки". По сюжету, американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери, встречает "плохую девчонку", уже успевшую выскочить замуж и через неделю сбежать от мужа. Зрители узнают, смогут ли они понять друг друга и к чему приведет их случайная встреча.
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