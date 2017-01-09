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Экс-премьер Украины, председатель "Комитета спасения Украины" Николай Азаров не исключает, что в перспективе будет создано правительство страны в изгнании. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Известия".
Азаров отметил, что решение Дорогомиловского суда Москвы, который признал события февраля 2014 года в Киеве переворотом, имеет большое значение и позволит обратиться в международные инстанции.
По его словам, в данный момент готовится обращение в международные суды со всеми данными, которые были рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. "Это свидетельские показания, большой пласт документов", — цитирует его издание.
Также бывший премьер надеется, что украинским судам, хотя изначально они и отказали, "под напором имеющихся доказательств" придется принять иски к рассмотрению.
Говоря о создании правительства в изгнании, Азаров отметил, что для этого в стране должны созреть обстоятельства и условия. Они появятся тогда, когда правящая верхушка, незаконно захватившая власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а люди потребуют альтернативной власти, добавил он.
Напомним, 27 декабря минувшего года Дорогомиловский суд признал массовые протестные акции в центре Киева и ряде других украинских городов, которые прошли зимой 2013-2014 годов, государственным переворотом. Тем самым суд удовлетворил соответствующий иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. В ходе процесса были допрошены высшие руководители Украины, которые оставили свои посты, в том числе экс-президент Виктор Янукович.
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