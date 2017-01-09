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Французские полицейские задержали в понедельник, 9 января, 16 человек по подозрению в причастности к ограблению американской телеведущей и фотомодели Ким Кардашьян. Преступление произошло в октябре минувшего года в Париже, напоминает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
В ночь на 3 октября несколько мужчин в полицейской форме и масках ворвались в номер Кардашьян в гостинице. 35-летняя телеведущая приехала во французскую столицу на Неделю моды. Злоумышленники угрожали ей оружием, однако не причинили вреда. Преступники скрылись в неизвестном направлении после того, как забрали все личные украшения Кардашьян. После ограбления звезде реалити-шоу пришлось вернуться в Соединенные Штаты и нанять не менее 20 охранников, пишет агентство.
Согласно некоторым данным, стоимость украденного составила порядка 10 миллионов долларов.
"Лента.ру" со ссылкой на радио Europe 1 добавляет, что операция по задержанию подозреваемых началась в шесть утра по местному времени (8:00 по Москве). Аресты проходили в ряде регионов страны, в том числе в Париже, Приморской Сене и Приморских Альпах.
Комментарии
Что сейчас нужно,чтобы прославиться??? Огромный зад!!! Во времена,во нравы!!!