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Жителя Барнаула подозревают в убийстве своего знакомого — по версии следствия, 63-летний мужчина нанес потерпевшему несколько ударов кувалдой и спрятал тело в погребе.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, информация об обнаружении трупа 40-летнего мужчины поступила 30 декабря. Правоохранители установили, что само преступление было совершено в начале декабря, когда хозяин дома во время конфликта с потерпевшим нанес оппоненту несколько ударов кувалдой по голове.
После этого злоумышленник перенес тело знакомого в погреб, расположенный в веранде дома. В СКР уточняют, что о трупе сообщил случайный свидетель, который находился в гостях у хозяина дома.
Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
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