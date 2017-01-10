Компания Apple готовится в следующем квартале представить на суд своих пользователей три новых планшета с диагональю экрана 12,9, 10,5 и 9,7 дюйма.
Как пишет Life.ru, первый вариант – 12,9-дюймовый iPad Pro – станет вторым поколением нынешней модели, второй – от 10 до 10,5 дюймов – можно будет назвать дорогой версией с безрамочным дизайном, а новый 9,7-дюймовый iPad станет простым и дешёвым.
Первые два получат чип A10X от компании TSMC, а третий – процессор A9 от Samsung LSI.
Аналитики предсказывают дальнейшее снижение поставок iPad и считают, что наибольшим спросом будет пользоваться именно дешевая модель.
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