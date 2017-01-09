Фото: magazinko.com.ua
Неизвестные похитили коллекцию наручных часов из квартиры владельца нескольких компаний, которую он арендует в Доме актера в центре российской столицы, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что стоимость похищенного оценили более чем в 6 миллионов рублей.
Отмечается, что о краже коллекции мужских наручных часов из квартиры в доме 16 на улице Малая Бронная сообщили вечером в воскресенье, 8 января. Неизвестные взломали замки входной двери и проникли в квартиру. Общий материальный ущерб от кражи превысил 6 миллионов рублей.
Источник агентства добавил, что владельцем коллекции является известный российский бизнесмен, уроженец Грузии, владелец нескольких компаний, чье состояние, по данным СМИ, оценивается в 500 миллионов долларов.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Комментарии
это что, такая важная новость, что целое ТАСС об этом сообщает? богатенький буратина в стране дураков плохо прикопал своё золотишко
может у него одни часы украли, коллекционные, а не коллекцию часов ???. или там доллары, а не рубли