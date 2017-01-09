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Мужчина 62 лет и его 54-летний знакомый стали жертвами убийства в Камне-на-Оби во время новогодних праздников.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, тела потерпевших в одном из домов 7 января обнаружили две местные жительницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
По горячим следам правоохранители установили подозреваемого в преступлении, которым оказался 35-летний мужчина. Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях, во время распития алкоголя причинил ножом смертельные ранения хозяину дома и его знакомому, а затем скрылся с места преступления.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
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