2017 год обещает быть богатым на яркие и масштабные премьеры. Мы собрали для вас список 20 самых ожидаемых картин, которые будут бороться за высокие кассовые сборы и внимание зрителей по всему миру. В список вошли в основном коммерческие фильмы и блокбастеры.

"Ла-Ла Ленд"

Главный американский фильм 2016 года, который уже побил рекорд по количеству наград на "Золотом глобусе". Впереди — "Оскар", триумфатором которого лента режиссера-вундеркинда Дэмьена Шазела наверняка станет. В главных ролях этого мюзикла Райан Гослинг и Эмма Стоун.

"Молчание"

Мартин Скорсезе снимал свою новую картину несколько лет. "Молчание" ждали на Каннском и Венецианском кинофестивалях, но автор "Таксиста" и "Авиатора" не успел закончить монтаж. Изначально фильм должен был длиться более трех часов, но после вмешательства студии Скорсезе сократил продолжительность до 2 часов 40 минут.

По сюжету, в XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять Евангелие. Картина является экранизацией романа Сюсаку Эндо.

В главной роли молодые актеры Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. В роли их наставника выступает Лиам Нилсон.

В США картину увидят в конце года, а в России эпический фильм классика мирового кино появится 26 января. Именно три года назад в январе в России с успехом прошел фильм Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

"Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча"

История о 19-летнем солдате Билли Линне и его взводе, который выживает в битве в Ираке. Во время боя они оказываются заснятыми на портативные новостные камеры, и из них вовсю лепят героев. Их привозят домой и отправляют в промо-тур, кульминацией которого становится шоу в перерыве футбольного матча в День благодарения. Технический эксперимент Энга Ли, снятый в разрешении 4K и со скоростью 120 кадров в секунду. Один из самых выдающихся современных режиссеров, автор "Горбатой горы", "Крадущегося тигра, затаившегося дракона" после "Жизни Пи" возвращается с не менее амбициозным проектом, который могут показать всего пять кинотеатров в мире.

"Бегущий по лезвию 2049"

Один из главных фильмов года. В качестве продюсера выступает режиссер оригинальной картины 1981 года Ридли Скотт. В режиссерском кресле автор недавно нашумевшего "Прибытия" Дени Вильнев.



Оригинальный фильм "Бегущий по лезвию", по мнению критиков, является величайшим научно-фантастическим произведением в истории кино. Также в сиквеле задействованы Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Маккензи Дэвис. Премьера в России назначена на 5 октября 2017 года – на сутки раньше, чем в США. Предлагаем посмотреть первый фрагмент картины.

"Валериан и город тысячи планет"

После серии невнятных картин автор "Пятого элемента" пытается вернуться с дорогостоящим проектом. Ориентировочный бюджет его новой ленты оценивается приблизительно в 200 миллионов долларов.

Сценарий написан по мотивам французского комикса 60-х годов "Валериан и Лорелин". В главных ролях сыграли молодой актер Дейн ДеХанн и модель Кара Делевинь.

Действие комикса развивается в XXVIII веке. Галактическая империя стоит на защите времени и пространства, а два ее агента защищают Вселенную.

Предлагаем вам насладиться ярким и красочным трейлером, который получился невероятно крутым.

В российский прокат картина выйдет 20 июля 2017 года.

"Планета Обезьян. Война"

Третья и финальная серия новой трилогии про войну людей и говорящих обезьян. Цезарь и его армия сталкиваются с человеческой армией, которую возглавляет жестокий полковник. Понеся невообразимые потери, Цезарь начинает мстить за свой род и параллельно борется со своими темными инстинктами.

"Дюнкерк"

Главная военная драма 2017 года. Актерский состав в новом военном фильме популярного режиссера очень внушительный: Том Харди, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана, Марк Рэйлэнс, Гарри Стайлс и многие другие. В ней будет рассказано о масштабной операции под кодовым названием "Динамо". Ее целью было спасение нескольких сотен тысяч военнослужащих, попавших в ловушку в районе Дюнкерка во Франции во времена Второй мировой войны в результате стремительного наступления германских войск.

Кристофер Нолан известен по трилогии о Бэтмене, фильмам "Интерстеллар" и "Начало". В России "Дюнкерк" выйдет на экраны 20 июля 2017 года.

"Звездные войны. Эпизод 8"

Про этот фильм Райана Джонсона пока ничего не известно, кроме того, что он отснят. Название восьмого эпизода и первый трейлер появятся только весной. Потенциально именно этот фильм должен стать самым кассовым в 2017 году, учитывая, что "Пробуждение силы" Джей Джея Абрамса заработало более 2 миллиардов долларов, а "Изгой-один" – уже миллиард, хотя еще не вышел в прокат в Китае.

"Форсаж 8"

Новая серия сверхуспешной франшизы. Первый официальный трейлер одного из самых ожидаемых фильмов студии Universal появился в сети полтора месяца назад. В трехминутном ролике можно увидеть несколько эффектных сцен погонь. Наиболее захватывающим выглядит финальный эпизод, где автомобили по льду пытаются оторваться от подводной лодки. Также из трейлера мы узнаем, что главный герой Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля предает свою команду и становится главным врагом.

Также в картине появляются Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Курт Рассел, Натали Эммануель, Эльза Патаки, Джордана Брюстер и многие другие. Еще в картине в роли главной антагонистки выступает Шарлиз Терон.

Студия Universal уже объявила, что в 2019 и 2021 годах выйдут еще две серии "Форсажа". Премьера же восьмой части намечена на 13 апреля 2017 года.

"Конг. Остров черепа"

После второго трейлера нового блокбастера об огромной обезьяне стало окончательно ясно, что "Остров черепа" будет кардинально отличаться от картины Питера Джексона 2005 года. В трейлере создатели показали, как выглядит новая 30-метровая обезьяна размером с девятиэтажный дом. Картина Джордана Вот-Робертса выйдет в прокат в марте 2017 года. В главных ролях Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Джон Гудман и Сэмуэль Л.Джексон.

Пока же смотрим и наслаждаемся действительно эпичным трейлером картины "Остров черепа".

"Стражи Галактики 2"

Первая часть "Стражей Галактики" стала кассовым хитом и была дважды номинирована на "Оскар". Главные роли в ней исполнили Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, а анимированных персонажей озвучили Брэдли Купер и Вин Дизель.

В сиквеле к ним присоединятся Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел, Нэйтан Филлион и другие. По сюжету, команда будет разгадывать тайну истинного происхождения главного героя — Питера Квилла.

"Призрак в доспехах"

Скарлетт Йоханссон играет киборга Мотоко Кусанаги, у которого есть костюм, позволяющий становиться невидимым. Премьера фильма намечена на март 2017 года. Отметим, что у картины очень много поклонников. Дело в том, что "Призрак в доспехах" — культовый комикс-манга Масамунэ Сиро, появившийся в 1991 году. По его мотивам в Японии было снято несколько фильмов и сериалов.

"Лига справедливости"

Брюс Уэйн получил от Аманды Уоллер папку с данными о нужных ему супергероях и собирает команду, чтобы дать отпор Дарксайду. Визионер Зак Снайдер продолжает работать на вселенной DC-комиксов. Несмотря на коммерческий успех "На заре справедливости", критики довольно прохладно приняли блокбастер о сражении Бэтмена и Супермена. Скорее всего, блокбастер станет худшим фильмом 2016 года на премии "Золотая малина".

"Мумия"

Картина является официальным ремейком знаменитого фильма 1932 года. "Мумия" станет первой частью масштабного перезапуска серии старых фильмов о монстрах знаменитой студии. Также в ближайшие годы выйдут "Франкенштейн", "Дракула", "Человек-волк", "Человек-невидимка" и несколько других лент.

Роль мумии исполнила актриса алжирского происхождения София Бутелла. Кроме того, Рассел Кроу появится уже в "Мумии" в образе доктора Генри Джекилла и мистера Эдварда Хайда.

Премьера картины намечена на 8 июня 2017 года.

"Новый человек-паук"

Вселенная Marvel продолжает расширяться. Роль главного героя — Питера Паркера — исполнил 20-летний актер Том Холланд. Он уже появлялся в этом образе в ленте "Первый мститель: Противостояние". Главного злодея исполнил Майкл Китон. Он предстанет в образе Стервятника. Также в новом фильме вторую по значимости роль исполнит Роберт Дауни-младший. Известно, что "Железный человек" будет наставником молодого Питера Паркера. В российский прокат картина выйдет в июле 2017 года.

"Пираты Карибского моря 5"

Новые приключения Джека Воробья и его команды. Из описания сюжета известно, что капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится капитан Салазар. Он со своей командой пиратов намерен убить всех моряков на свете. Джеку Воробью поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями. Капитан Джек Воробей и Гектор Барбосса должны будут объединиться, чтобы одолеть Салазара.

В главной роли опять Джонни Депп. В роли главного злодея Хавьер Бардем. В образе Барбоссы появится Джеффри Раш, а также Орландо Блум. Кроме того, к актерскому составу присоединились Пол Маккартни, Кая Скоделарио и Кристоф Вальц.

Премьера назначена на 26 мая 2017 года.

"Тор: Рагнарек"

Режиссер "Реальных упырей" уверяет, что третий "Тор" будет кардинально отличаться от предыдущих. Тут будет юмор и качественные спецэффекты. Помогать Тору в новом фильме будут Халк и Доктор Стрэндж.

"Чудо-женщина"

Ответочка от студии DC. Чудо-женщина — одна из главных супергероинь мира комиксов. Ее роль исполняет женщина нереальной красоты, израильтянка Галь Гадот.

"Чужой: Завет"

Действие фильма происходит между событиями "Прометея" и классического первого "Чужого", режиссером которых также был Ридли Скотт.

В новом фильме экипаж корабля "Завет", находящийся на дальней стороне галактики, обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным "раем". Но на деле это оказывается тёмным и опасным миром с единственным обитателем — андроидом Дэвидом, который выжил в экспедиции "Прометей". Скотт обещал, что в фильме появится новая информация относительно происхождения ксеноморфов. Новую планету, которая станет домом инженеров, назвали Раем, так как на ней, по сути, обитают создавшие человечество боги.

Некоторые критики уже посмотрели первые 15 минут фильма и отмечают, что он по уровню не уступает оригинальному "Чужому". В "Завете" снялись в главных ролях Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Джеймс Франко, Демиан Бишир и другие.



Российская премьера ленты намечена на 18 мая 2017 года. Фильм из-за обилия жестоких сцен выйдет в прокат с ограничением 18+.

"Убийство в Восточном экспрессе"

Экранизация романа Агаты Кристи с великолепным актерским составом. В роли Эркюля Пуаро — режиссер Кэннет Брана, а помогают ему Джонни Депп, Мишель Пфайфер, Пенелопа Крус, Дейзли Ридли, Джуди Денч, Уиллем Дефо и другие.

"Трансформеры. Последний рыцарь"

По сюжету, после битвы в Гонконге Оптимус Прайм сталкивается с новой угрозой, с которой он не может бороться в одиночку. Таким образом, он должен искать новых союзников, чтобы спасти Землю и Вселенную. В то время как Оптимус покидает планету, Бамблби, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, Блёр и диноботы пытаются помешать Гальватрону построить космический мост, чтобы он не смог принести на Землю большую опасность. Вместе с тем люди возобновляют создание Трансформеров, чтобы помочь автоботам.

В первом тизере можно заметить нацистов, рыцарей, а также главного персонажа четвертой части в исполнении Марка Уолберга.

Пятая часть "Трансформеров" является одной из самых ожидаемых картин следующего года. Ее премьера состоится в июне 2017 года.