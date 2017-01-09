Фото: ugra-tv.ru
Пенсионный фонд назвал сроки единовременной выплаты 5 тысяч рублей российским пенсионерам — деньги пожилым людям доставят в период с 13 по 28 января.
Как уточнили в ПФР, данный срок действует для пенсионеров и не зависит от того, когда они получают пенсии. Отмечается, что почтальоны доставят пенсии вместе с привычными выплатами.
Тех людей, которые уже получил пенсии за январь, сотрудники почты навестят во второй раз.
Читайте также: Более 750 тысяч алтайских пенсионеров получат единовременные выплаты
Что касается размера средств, которые направлены в РФ на обеспечение единовременных выплат, то он составляет 221,7 миллиарда рублей.
Напомним, единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей станут заменой традиционной индексации пенсий в 2016 году. В текущем же году, как ожидается, пенсии в стране проиндексируют по обычным правилам, исходя из уровня инфляции.
Читайте также: Некоторым российским пенсионерам задержат пятитысячные выплаты
Комментарии