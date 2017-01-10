Первый канал перестал быть лидером телесмотрения в России. Такие данные приводит единый телеизмеритель Mediascope.
Как пишет "Коммерсантъ", каналу "Россия 1" впервые за долгое время удалось обойти Первый канал по величине доли аудитории. Речь идет о зрителях старше 18 лет.
Согласно данным единого телеизмерителя Mediascope, доля телесмотрения "России 1" в 2016 году составила 13,6%, в то время как у Первого канала эта цифра поднялась только до 13,3%. По аудитории 4+ (зрители старше четырех лет) "Россия 1" также вышла на первое место с долей 12,9%, а Первый канал закончил год с 12,7%.
Первый канал отдал лидерские позиции впервые с 2012 года. Тогда на первое место по итогам года вышел канал НТВ. Сейчас НТВ — третий, но его доля уже несколько лет падает: в 2016-м она опустилась до 9,6% (против 10,7% в 2015 году).
У Первого канала по сравнению с прошлым годом доля телесмотрения в аудитории 18+ снизилась на один пункт. Например, в 2015 году она составила 14,3%.
Ранее стало известно, что 8 из 10 самых популярных программ 2016 года являются проектами Первого канала.
Комментарии
"лидером телесмотрения" - твою дивизию, разучите меня читать...