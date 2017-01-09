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Вернувшихся из поездки в Донбасс голландских журналистов Стефана Бека и Мишель Спеккерс задержала полиция Амстердама. У них конфисковали отснятые материалы и найденные на месте крушения лайнера MH17 обломки, пишет RT.
По словам Бека, полиция конфисковала не только все материалы, которые журналисты собрали на месте крушения самолета в Донбассе, но и интервью с местными жителями. При этом он отметил, что в руки правоохранителей попали изображения людей, которые согласились участвовать в репортаже на условиях анонимности.
Отмечается, что голландцы провели в Донбассе около недели. По возвращении в аэропорту "Схипол" у них конфисковали собранные материалы. Бек в ответ на это заявил, что нидерландская прокуратура проявила халатность.
Журналист пояснил, что теперь через представителей голландских властей данные о жителях Донбасса могут попасть в распоряжение СБУ. Журналисты заявили, что следственные органы не работают на месте крушения самолета из-за опасности для жизни. За это Стефан Бек раскритиковал их.
Журналист сообщил, что он со Спеккерс отправился в Донбасс для интервью с жителями. Во время поездки они выяснили, что на месте крушения лайнера до сих пор находятся многие фрагменты лайнера и их можно собрать. Дек заявил, что на месте крушения не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры, и добавил, что, вероятно, "мы имеем дело с серьёзной халатностью".
Издание отмечает, что голландская прокуратура, комментируя задержание, заявила, что журналистов заподозрили в намерении скрыть некоторые объекты. Багаж представителей СМИ задержали и досмотрели в аэропорту.
Напомним, что рейс МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
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