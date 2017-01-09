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Тело мужчины нашли вечером в воскресенье, 8 января, в здании на Большой Морской улице в Петербурге. Управление СКР по городу проводит доследственную проверку, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По предварительной информации, 64-летний мужчина совершил самоубийство, его мотивы сейчас устанавливаются, отметили следователи.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что погибший – преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Тело нашла уборщица в одной из аудиторий вуза. Источник добавил, что предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте ЧП.
Life добавляет, что сейчас труп направили в морг для установления причины смерти. Уже проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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