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Минобороны самопровозглашенной ДНР не располагает данными о пропавших недавно в Донбассе трех украинских силовиках. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, среди пленных солдат нет, передает РИА Новости.
Ранее, в ночь на понедельник, 9 января, пресс-центр военной операции украинских силовиков сообщил на своей странице в Facebook, что три солдата, которые выполняли задачи у линии разграничения в Донбассе, не вернулись к месту расположения подразделения, а связи с ними нет.
Басурин называл заявления украинской стороны противоречивыми. Также он отметил, что с происходящим у украинских силовиков дезертирством вполне может оказаться, что солдаты вернулись домой. "У нас их нет", — подчеркнул он.
Агентство напоминает, что украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек.
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