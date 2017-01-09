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Полуторагодовалый ребенок умер во время купания в Новосибирске. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что инцидент произошел 4 января 2017 года в Первомайском районе. Мать купала в ванной полуторагодовалых двойняшек и вместе с этим делала уборку. Через некоторое время она услышала крик ребенка и увидела, что другой находится без сознания.
Бригада медиков прибыла на место происшествия через четыре минуты после звонка, но спасти жизнь малыша не удалось.
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