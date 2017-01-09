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Названа причина обрушения крыши барнаульского ТЦ "Галактика"

, ИА "Амител"
Согласно основной версии, обрушение произошло из-за большой массы скопившегося снега и установки рекламных конструкций

Фото: skyscrapercity.com

Нарушения в эксплуатации здания привели к обрушению крыши ТЦ "Галактика" в Барнауле. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает ИА Regnum со ссылкой на руководителя Госинспекции Алтайского края Андрея Степанова.

Уточняется, что предварительные итоги расследования рабочей группы гласят о том, что обрушение произошло из-за несвоевременной очистки кровли от снега.

Второй причиной, тоже связанной с эксплуатацией здания, является размещение рекламных щитов без проведения нужных расчетов. При этом Степанов подчеркнул, что продолжают тщательно прорабатываться все версии.

Напомним, инцидент произошел менее чем спустя полтора месяца после открытия второго супермаркета торговой сети "Ашан". В результате ЧП никто не пострадал, однако эксплуатацию помещений пришлось прекратить до выяснения обстоятельств происшествия. Их исследованием занялась специальная комиссия.

Читайте также: "Галактическое" ЧП: "Ашан" в Барнауле закрыт после обрушения кровли. Фото

Выяснить причину аварии, которая угрожала безопасности посетителей ТЦ, нужно также потому, что рядом строится вторая очередь здания. Для того, чтобы быть уверенными, что в расчеты проектировщиков и строителей не закралась ошибка, пришлось досконально все проверять, а также изучить ситуацию на других строящихся объектах, пишет агентство.

Степанов добавил, что для объявления окончательных выводов экспертов относительно проекта ТЦ "Галактика" нужно еще несколько дней.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.01.2017 21:20
месный

А как там вообще с крыши снег убирать когда её ширина метров 130 а длинна 300 метров. А крыша что я наблюдал когда строили её - из прямоугольно волнистой жестянки и утеплителя сверху, может чё ещё на утеплителе лежит, уже невидел, яб по такой ходить то не рискнул.

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9.01.2017 21:30
FDP

Она от снега валится, как там ходить убирать еще? Это смертников надо искать, и последствия будут для конторы уже по серьезней.

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