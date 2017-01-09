Фото: kharkovforum.com
Движение временно ограничили на трех автодорогах в Алтайском крае в связи с непогодой, сообщается в понедельник, 9 января, на сайте "Алтайавтодора".
С 19:00 временное ограничение движения ввели по трассе К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское (в границах Алейского и Усть-Пристанского районов), К-67 Березовка-Верх-Камышенка-а/д К-18 (Краснощековский и Усть-Калманский районы) и К-18 Алейск-Чарышское (в границах Усть-Калманского и Чарышского районов).
Уточняется, что ограничение введено из-за осадков в виде снега, сильного порывистого ветра и плохой видимости.
Водителям нужно строго соблюдать скоростной режим, дистанцию до впереди идущего транспорта и выдерживать боковой интервал движения. Также автомобилистам советуют воздержаться от дальних поездок.
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