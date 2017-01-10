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Здание на улице Ползунова, имеющее статус исторического памятника, выставили на продажу в Барнауле, сообщает "Недвижимость Алтая".
Трехэтажное строение находится по адресу улица Ползунова, 34 а. Площадь здания с офисными и производственными помещениями составляет 3471 квадратный метр. Постройка находится на земельном участке в 4032 "квадрата".
Территория, где стоит здание, охраняется. Имеется система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации, проведены коммуникации.
Отмечается, что сейчас почти все помещения сданы в краткосрочную аренду. Реконструкция и ремонт фасадов может проводиться с учетом того, что здание имеет статус памятника истории. Стоимость объекта не называется.
Комментарии
интересное здание, там вроде раньше НКВД был, подвалы затоплены са спецом вроде как , если захотеть много интересного в них найти походу можно. А когда я бывал в том здании то во дворе видел какуюто зону конкретную вся в колючке и решотках там ещё КПЗ имеется вроде как.
Старье. Снести.