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Следствие попросило продлить домашний арест Улюкаеву

, ИА "Амител"
Ходатайство о продлении срока ареста на три месяца рассмотрят 10 января

Фото: gosrf.ru

Следствие ходатайствует о продлении на три месяца срока домашнего ареста бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда российской столицы.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, ходатайство следственных органов о продлении до 15 апреля домашнего ареста Улюкаеву поступило в суд. Его рассмотрение назначено на 10 января в 10:30 по московскому времени.

Агентство напоминает, что по решению суда Улюкаев отбывает домашний арест в своей квартире в Москве на Минской улице. Бывшему министру запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, а также общаться с любыми людьми, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться какими-либо средствами связи. Улюкаев может по телефону лишь вызвать скорую помощь или спасательную службу. Кроме этого, экс-министру запрещены ежедневные прогулки.

Улюкаева задержали 14 ноября минувшего года. Следователи утверждают, что в этот момент он получал взятку в 2 миллиона долларов за выданную министерством положительную оценку, которая позволила "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". 

Также, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти". 

Улюкаеву предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Теперь экс-министру грозит до 15 лет тюрьмы. На следующий день после задержания бывшего главы МЭР президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия. 

Читайте также в сюжете: Уголовное дело министра Улюкаева
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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