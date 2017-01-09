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Следствие ходатайствует о продлении на три месяца срока домашнего ареста бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда российской столицы.
По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, ходатайство следственных органов о продлении до 15 апреля домашнего ареста Улюкаеву поступило в суд. Его рассмотрение назначено на 10 января в 10:30 по московскому времени.
Агентство напоминает, что по решению суда Улюкаев отбывает домашний арест в своей квартире в Москве на Минской улице. Бывшему министру запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, а также общаться с любыми людьми, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться какими-либо средствами связи. Улюкаев может по телефону лишь вызвать скорую помощь или спасательную службу. Кроме этого, экс-министру запрещены ежедневные прогулки.
Улюкаева задержали 14 ноября минувшего года. Следователи утверждают, что в этот момент он получал взятку в 2 миллиона долларов за выданную министерством положительную оценку, которая позволила "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти".
Также, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти".
Улюкаеву предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Теперь экс-министру грозит до 15 лет тюрьмы. На следующий день после задержания бывшего главы МЭР президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.
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