Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Фотопрогулку по местам расположения городских фонтанов решил провести в разгар зимы портал Amic.ru, заскучав по солнечному и теплому лету.
Да, сибирские снега погрузили самые летние объекты города в летаргический сон. Однако, как нам кажется, в этом спящем состоянии фонтаны весьма ярко передают ощущение декаданса и романтичного упадка.
С другой стороны, наблюдения за зимней жизнью фонтанов позволяют понять, что ждать их "оживления" остается совсем недолго.
Напомним, что в прошлом году городские фонтаны начали запускать с конца апреля. Так что терпеть остается всего-то чуть больше трех месяцев!
Комментарии
О чем вообще статья? Теперь можно и пляжи поснимать ...
Зимние фонтаны... тоскливо от их вида