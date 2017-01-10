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Новости

Главный редактор газеты "АиФ" Зятьков лишился должности

, ИА "Амител"
Николай Зятьков занимал свою должность порядка 15 лет

Фото: aif.ru

Главного редактора газеты "АиФ" Николая Зятькова уволили. Такое решение было принято акционерами издательского дома "Аргументы и факты". Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, экс-главред уволен по соглашению сторон. Известно, что Зятьков ушел из компании еще в конце прошлого года – 30 декабря. В новом номере газеты был подписан и.о. редактора – Евгений Семёнович Факторович. 

Пока неизвестно, кто и когда займет пост Зятькова. Последний занимал должность главного редактора с 2002 года.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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