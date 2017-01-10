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Участки дорог в четырех районах Алтайского края остаются до сих пор закрытыми из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Речь идет об Усть-Пристанском, Краснощековском, Усть-Калманском и Чарышском районах. Движение на этих трассах ограничено для снижения рисков возникновения ДТП.
На дорогах сейчас сохраняется сильная метель, плохая видимость и порывистый ветер.
На оперативном событии задействованы силы и средства РСЧС в количестве 57 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 38 человек личного состава и 7 единиц техники.
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