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Возгорание жилого дома и гаража произошло в Барнауле в ночь на вторник, 10 января, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что ЧП случилось в Центральном районе. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 05:54. Через 16 минут удалось локализовать, еще через четыре минуты – ликвидировать.
От МЧС России привлекались 13 человек личного состава и три единицы техники.
Комментарии
опять не улицу и не дом не указали
Romchic "ни... ни...". Опять уроки прогуливаешь?
Такая новость-новость: че то где то сгорело вроде бы