Фото: vladtime.ru
Начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби заявил, что в рассекреченной версии доклада американской разведки о предполагаемых хакерских атаках России на политические институты в США нет доказательств, потому что Америка хочет защитить источники своей информации, а также методы работы спецслужб. Об этом пишет "Российская газета".
Кирби заявил, что раскрытие такой информации считается безответственным шагом. Он напомнил, в чем заключается ответственность разведки. Прежде всего, не оглашать свои источники информации.
Как сообщалось ранее, Россия опровергает информацию о том, что причастна к хакерским атакам во время президентской гонки в США.
Комментарии
мы грит не знаем как оне открывали пробирки, но открывали точно!!! поверьте мне на слово! дежавю! ха-ха!
Представим в суде - Вы должны посадить человека, но доказательства мы предъявлять не будем, чтобы не раскрывать секретов оперативной работы? Бред. Впрочем как и всё, что делают США - самое демократичное и правовое государство - в последнее время.
хакеры пользовались опера турбо
Искточники: twitter, youtube ну и конечно censor, вот и все их доказательства.
А узнать мы не можем,потому что КГБ работало.А к нему нам не подкопаться )
Да уж, дешевая отмазочка. Сказали бы лучше, что слОва джентльмена вполне достаточно, и то было бы не так гниловато.
Представим в суде - Вы должны посадить человека, но доказательства мы предъявлять не будем, чтобы не раскрывать секретов оперативной работы? Бред. ++++++++++++++ О судах в закрытых режимах ничего не слышали ? А между тем они практикуются и в нашем государстве , как и защита свидетельских показаний (свидетелей). Так что,нормальная практика - Трампу довели,он согласился , а сдавать оперативные разработки и информаторов , да боже упаси-давайте будем делать у нас,в России ! )))
дед ,вы помешались на пробирках и мельдонии в то время , когда РУСАДа давно уже исполняет решения WADA. * жаль ,мозгам не делают очистительные клизмы -вашим бы не помешало.
CALIBR Т.е., ты, кагбэ вообще не отличаешь "тайну следствия" от обычного маразма?
Рекомендую на этот счет просто прослушать политического обозревателя-Андрея Медведева. Умница! В его выступлениях есть много интересного и про Сталинский режим. И про современную и прошлую Америку. Этот историк не лижет действующей власти. А приводит-Факты.
Судя по твоему посту ,ты уже в стадии маразма,Бояркин : суд в закрытом режиме ничто иное как возможность оградить посторонние уши от информации,влияющей на государственные или иные интересы.
В его выступлениях есть много интересного и про Сталинский режим. ++++++++++++++ Ещё один подтянулся,которому, как и деду ,не помешала бы очистительная клизма мозгам: про Сталина и слова не было,но надо молвить.
10.01.2017 10:14
CALIBR про Сталина и слова не было,++++++ Ну ты же у нас поборник чести и справедливости. Это все одно как у Адама Мицкевича: Чиста как воск, но как железо-ржава. КАЗИМИР. Для мозгов рекомендую-Танакан. А для тела, хозяйственное дегтярное-Мыло. Возможно поможет, хотя маразм не лечится.
CALIBR зарегистрированный 10 января 2017 г. 09:54 РУСАДа давно уже исполняет решения WADA.
Ты конечно не в курсе, что РУСАДА - это фактически отделение WADA в России. В свете этого, заявления Родченкова в США, как бывшего работника Русады,выглядят весьма интересно.
Сокол ,маразму и Танакан не помогает,а ты его глотаешь.Смысл? * тебе же русским по монитору написали : нет здесь про Сталина в ветке.
Ты конечно не в курсе, что РУСАДА - это фактически отделение WADA в России. +++++++++++++ «В целях придания большей независимости и транспарентности ассоциации «Российское антидопинговое агентство РУСАДА» Минспорт России с завтрашнего дня (субботы, 8 октября. — RT) выходит из состава членов организации», — отметили в министерстве. В ведомстве также заявили о полной приверженности идеалам честного спорта и выразили уверенность в том, что РУСАДА, на которое теперь больше нет никаких административных рычагов влияния, восстановит полную функциональность. (с) * Понимаешь,Карл ) - не о тлетворном влиянии WADA речь шла а о тлетворном влиянии наших - российских чиновников.
Кирби: "Доказательств просто нет, поэтому они секретны"
Казимирушка! Ну ты ведь пишешь про суды в закрытом режиме. А это с твоих слов веет плеснью из прошлого. Не находишь?