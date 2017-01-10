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Кирби объяснил, почему в докладе нет доказательств кибератак со стороны РФ

, ИА "Амител"
Доказательства не раскрываются, чтобы защитить источники информации

Фото: vladtime.ru

Начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби заявил, что в рассекреченной версии доклада американской разведки о предполагаемых хакерских атаках России на политические институты в США нет доказательств, потому что Америка хочет защитить источники своей информации, а также методы работы спецслужб. Об этом пишет "Российская газета".

Кирби заявил, что раскрытие такой информации считается безответственным шагом. Он напомнил, в чем заключается ответственность разведки. Прежде всего, не оглашать свои источники информации.

Как сообщалось ранее, Россия опровергает информацию о том, что причастна к хакерским атакам во время президентской гонки в США.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.01.2017 09:33
дед

мы грит не знаем как оне открывали пробирки, но открывали точно!!! поверьте мне на слово! дежавю! ха-ха!

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10.01.2017 09:39
ckfdf

Представим в суде - Вы должны посадить человека, но доказательства мы предъявлять не будем, чтобы не раскрывать секретов оперативной работы? Бред. Впрочем как и всё, что делают США - самое демократичное и правовое государство - в последнее время.

0  0
10.01.2017 09:48
- гость -

хакеры пользовались опера турбо

0  0
10.01.2017 09:49
- гость -

Искточники: twitter, youtube ну и конечно censor, вот и все их доказательства.

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10.01.2017 09:51
Деду

А узнать мы не можем,потому что КГБ работало.А к нему нам не подкопаться )

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10.01.2017 09:53
- гость -

Да уж, дешевая отмазочка. Сказали бы лучше, что слОва джентльмена вполне достаточно, и то было бы не так гниловато.

0  0
10.01.2017 09:54
CALIBR

Представим в суде - Вы должны посадить человека, но доказательства мы предъявлять не будем, чтобы не раскрывать секретов оперативной работы? Бред. ++++++++++++++ О судах в закрытых режимах ничего не слышали ? А между тем они практикуются и в нашем государстве , как и защита свидетельских показаний (свидетелей). Так что,нормальная практика - Трампу довели,он согласился , а сдавать оперативные разработки и информаторов , да боже упаси-давайте будем делать у нас,в России ! )))

дед ,вы помешались на пробирках и мельдонии в то время , когда РУСАДа давно уже исполняет решения WADA. * жаль ,мозгам не делают очистительные клизмы -вашим бы не помешало.

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10.01.2017 10:06
- гость -

CALIBR Т.е., ты, кагбэ вообще не отличаешь "тайну следствия" от обычного маразма?

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10.01.2017 10:08
Сталинский Сокол

Рекомендую на этот счет просто прослушать политического обозревателя-Андрея Медведева. Умница! В его выступлениях есть много интересного и про Сталинский режим. И про современную и прошлую Америку. Этот историк не лижет действующей власти. А приводит-Факты.

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10.01.2017 10:12
CALIBR

Судя по твоему посту ,ты уже в стадии маразма,Бояркин : суд в закрытом режиме ничто иное как возможность оградить посторонние уши от информации,влияющей на государственные или иные интересы.

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10.01.2017 10:14
CALIBR

В его выступлениях есть много интересного и про Сталинский режим. ++++++++++++++ Ещё один подтянулся,которому, как и деду ,не помешала бы очистительная клизма мозгам: про Сталина и слова не было,но надо молвить.

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10.01.2017 10:36
Сталинский Сокол

10.01.2017 10:14

CALIBR про Сталина и слова не было,++++++ Ну ты же у нас поборник чести и справедливости. Это все одно как у Адама Мицкевича: Чиста как воск, но как железо-ржава. КАЗИМИР. Для мозгов рекомендую-Танакан. А для тела, хозяйственное дегтярное-Мыло. Возможно поможет, хотя маразм не лечится.

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10.01.2017 10:43
- гость -

CALIBR зарегистрированный 10 января 2017 г. 09:54 РУСАДа давно уже исполняет решения WADA.

Ты конечно не в курсе, что РУСАДА - это фактически отделение WADA в России. В свете этого, заявления Родченкова в США, как бывшего работника Русады,выглядят весьма интересно.

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10.01.2017 10:44
CALIBR

Сокол ,маразму и Танакан не помогает,а ты его глотаешь.Смысл? * тебе же русским по монитору написали : нет здесь про Сталина в ветке.

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10.01.2017 10:51
CALIBR

Ты конечно не в курсе, что РУСАДА - это фактически отделение WADA в России. +++++++++++++ «В целях придания большей независимости и транспарентности ассоциации «Российское антидопинговое агентство РУСАДА» Минспорт России с завтрашнего дня (субботы, 8 октября. — RT) выходит из состава членов организации», — отметили в министерстве. В ведомстве также заявили о полной приверженности идеалам честного спорта и выразили уверенность в том, что РУСАДА, на которое теперь больше нет никаких административных рычагов влияния, восстановит полную функциональность. (с) * Понимаешь,Карл ) - не о тлетворном влиянии WADA речь шла а о тлетворном влиянии наших - российских чиновников.

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10.01.2017 10:53
- гость -

Кирби: "Доказательств просто нет, поэтому они секретны"

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10.01.2017 10:56
Сталинский Сокол

Казимирушка! Ну ты ведь пишешь про суды в закрытом режиме. А это с твоих слов веет плеснью из прошлого. Не находишь?

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