Фото: guide-immobilier-neuf.com
Законопроект, оговаривающий возможность обращать взыскание на единственное жилье должника, вынес на общественное обсуждение федеральный Минюст, передает РИА Новости.
В качестве условий, позволяющих продавать единственное жилье должника, называются случаи, когда площадь помещения в два раза превышает утвержденную норму для должника и его семьи, а также если стоимость жилья в два раза больше стоимости жилого помещения, которое полагается им по закону.
Также отмечается, что должник при этом не имеет денежных средств и другого имущества, за счет которых можно было бы погасить задолженность.
Те деньги, которые останутся после погашения финансовых обязательств, предлагается возвращать должнику. Кроме того, документ предлагает выделять задолжавшей стороне минимальную сумму, которая будет достаточна для покупки нового жилья по размеру нормативной площади.
Минюст в пояснительной записке к проекту закона отмечает, что сегодня баланс интересов в стране складывается в пользу должников, а не кредиторов. Предлагаемая же мера, как считают в министерстве, способна уравновесить эти отношения.
Комментарии
Правильное решение. Можно еще на площади плетей всыпать.
И в крепостные на вечно приписывать до кучи!
Право - это возведённая в закон воля экономически господствующего класса все в соответствии теорией
............а также если стоимость жилья в два раза больше стоимости жилого помещения, которое полагается им по закону.****************** А вот с этого места поподробней, где это стоимость прописана?!))
Нет, это не правильно..всякие могут возникнуть ситуации для временной неплатежеспособности, если жилье не является самим долгом, то это не правильно..вот на что брал, то пусть и изымают, при чем тут жильё?
Да просто долги трудно взыскать - кредитов понаберут, истратят, а платить не хотят, взять нечего. Введение этого закона добавит порядка в сферу кредитования, граждане станут более разумно подходить к вопросу - брать или не брать кредит, взвесить возможности. Вопрос платить или не платить - в добросовестности заёмщика. Пенсионеры обычно-то платят. А "молодежь" лет до 50 - типа умные, хотят за чужой счёт пожить.
правку пролоббировали банки. в начале всю страну в долги загнали, сейчас гайки закручивают. нигде нет таких грабительских условий как аннуитетный платеж.
Ни чего не добавит..просто опять появятся бомжи на улицах
Нет, это не правильно..всякие могут возникнуть ситуации для временной неплатежеспособности, если жилье не является самим долгом, то это не правильно..вот на что брал, то пусть и изымают, при чем тут жильё?
БЕЗ ЖИЛЬЯ НЕ ОСТАВЯТ. НУ А КАК ВЗЫСКИВАТЬ-ТО? ПРОСТИТЬ? НЕ ДУМАЮ, ЧТО ИЗ-ЗА 10 ТЫС РУБ. БУДУТ ПРОДАВАТЬ КВАРТИРУ. ТЕМ БОЛЕЕ БЕЗ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ НЕ ОСТАВЯТ
Нет, это не правильно..всякие могут возникнуть ситуации для временной неплатежеспособности, если жилье не является самим долгом, то это не правильно..вот на что брал, то пусть и изымают, при чем тут жильё?
эТО ЕСЛИ ЗАЛОГ... А ЕСЛИ ДЕНЬГИ БЫЛИ КРЕДИТНЫЕ? ЧТО ВЗЯТЬ?
Тарифы по ЖКУ увеличили, пени, грубо наплевав на ст.385 ГК, увеличили. Хотя долг по ЖКУ ни чем от других долгов не отличается. Следующий шаг (когда вогнали в долги) выкидывать как щенков на мороз на улицу.
Стоит временно потерять работу и долг по ЖКУ с его пенями в течении полугода как раз позволит это сделать.
Остается надеяться, что не просто выкинут, а хотя бы до избирательного участка довезут пол часа погреться...
10.01.2017 09:44 - гость -
Списать задолженность за счет РВПС. Банки не обеднеют, не надо за них оппы на британский флаг рвать.
правку пролоббировали банки. в начале всю страну в долги загнали, сейчас гайки закручивают. нигде нет таких грабительских условий как аннуитетный платеж.
"в долги загнали"? тоже Путин виноват? Кто-то кого-то заставлял брать кредиты???? Чё за бред? Данный закон, надеюсь, немного отрезвит и приведёт в реальность тех с кого "типа нечего взять"
Только вчера читал, что есть проблема - должники-банкроты, которые набрали кредитов на многие миллионы по завершению процедуры бакротства остаются в дорогих больших квартирах, а кредиторы не получают полноценного возврата долга. Палка о двух концах.
9:44 если кредит брали на жильё, то оно и является залогом, в таком случае можно забирать, а если хз на что давали кредит, то пусть хз что и заберают, при чем тут жильё, тем более единственное?
- гость - 10 января 2017 г. 09:50 ольгинский переулок головного мозга?
Про тарифы ЖКХ
можно оформить субсидии, оформить рассрочку если сложная ситуация.
http://barnaul.org/guide/razdel_5_gilishnokommunalnoe/kak_seekonomit_na_kvartplate/
- гость - 10 января 2017 г. 09:50 ольгинский переулок головного мозга?
А по существу есть что возразить?
Кока те на кого нацелен типо этот закон, будут в шоколаде в 98% случаев, а хаты поотжимают у тех кто на последнюю копейку живет, потому что вдруг наступил кризис и начались финансовые проблемы..и опять будем на улицах перешагивать чез валяющихся в коростах бомжей..вроде было уже такое
09:50
Эти найдут способ как этого избежать. А что кредитов набрали, да именно солнцеликий и виноват, поскольку весь его рост ВВП и был основан не на росте доходов населения, а на его закредитованности.
гость - 10 января 2017 г. 09:55 ты ересь написал
эх плохо знают банкиры историю, особенно Аргентина в 90х когда правительство приняло решение списать долги населения перед банками, ы выгнало всех банкиров из страны! Туда же банкиры стремятся?
Эти найдут способ как этого избежать. А что кредитов набрали, да именно солнцеликий и виноват, поскольку весь его рост ВВП и был основан не на росте доходов населения, а на его закредитованности.
Кто-то кого-то принуждал? Может из-за финансовой неграмотности хотелось халявы. Плюс большая прослойка тех, у кого либо ничего нет, либо на родственниках и взять с них нечего. "можно не печалиться" и брать новые кредиты, банки только недавно более внимательно стали к платёжеспособности относиться. Но перекладывать вину за закредитованность на Путина/Ельцина - это уж точно перебор.
09:50 ольгинский переулок головного мозга?
закон о повышении пени по жку в несколько раз кто подписал? Жители на общедомовых собраниях?
Любимая отмазка ростовщиков- надо думать, мол, прежде чем кредит брать. А вот какая это замануха для молодой семьи- ипотека, здесь молчок. Им кажется, что крыша над головой- главное в жизни, и ипотека в нашем гос-ве- единственный способ ее получить, и это верно. Кажется, что здоровье и работа будут вечно, молодым и глупым. Где- то в начале 2000-х закон прикопали о педофилах, и Починок, отклячив нижнюю губешку, пояснял, что родители сами должны следить. Примерно эта же опера.
закон о повышении пени по жку в несколько раз кто подписал? Жители на общедомовых собраниях?
а за чей счёт УК будет оказывать услуги? За счёт добросовестных плательщиков? Им нужны деньги. Обманывают? Ну создавайте ТСЖ, находите нормального председателя и "экономьте"
о как рус.стандартовцы завопили...
По смыслу статьи понятно, что это не лишение жилья, а изъятие излишков жилья - это принципиально разные вещи. А то 55 штрафов, гоняет на гелентвагене, живет в котедже, приставы вокруг бегают, ни одно штрафа взыскать не могут - анекдот
есть те, кто за квартиру по коммуналке должен по 300 000 вот эти возьмутся за голову
а так - то брак официально заключать уже не выгодно. все пытаются к гражданскому браку подобраться, да не амам(((
- гость - 10 января 2017 г. 10:01
Ты либо тролль , либо просто необразованный. Банки когда дают свои деньги должны проверять платежеспособность заемщика. И те с кого нечего взять, получили кредититы именно по вине банков. А банки сейчас свой косяк хотят решить с помощью государства.
Короче, с тобой разговор закончен.
Рано или поздно долговая пирамида рухнет, и что будет потом, трудно сказать. Нет более мерзкого явления в современном обществе, чем роставщичество. Паразитизм в чистом виде.
проблема-то у банков не с ипотечными квартирами, доля того что не собрано у ипотечных заемщиков - это копейки, по сравнению с тем что уплывает в корпорате ))) по всяким там цессиям, подконтрольным банкротствам ))) бывает вообще залог испаряется или сервитут какой-нибудь находится, которые весь залог превращает в нафиг никому не нужную рухлядь )))) вот это уже реальные убытки )))
А то 55 штрафов, гоняет на гелентвагене, живет в котедже, приставы вокруг бегают, ни одно штрафа взыскать не могут - анекдот
Так они и дальше будут хихикать над "анекдотами" папа-мама-дедушка-бабушка дал гелик погонять и вася касой))
Кока те на кого нацелен типо этот закон, будут в шоколаде в 98% случаев, а хаты поотжимают у тех кто на последнюю копейку живет
ну хз, судя по тому, что банкротятся в крае одни депутаты да директора заводов, у тех, кто на последнюю копейку живет, нет такой закредитованности.
А банки сейчас свой косяк хотят решить с помощью государства.
Почему? ну разве это не естественно, что заёмщик должен платить? Банк тоже взял деньги у кого-то, например, у своих вкладчиков и ему нужно их возвращать.
То есть главный совет - простить???? Взял кредит, не могу (не хочу) платить - "понять и простить"?
Да, банк виноват, когда не проверяет, но ЕЩЁ РАЗ - НИКТО НИКОГО НЕ ПРИНУЖДАЛ БРАТЬ КРЕДИТЫ. И право банка обратить взыскание на имущество. Совсем без жилья не оставят - написано же, к чему писать про бомжей и т.д.
- гость - 10 января 2017 г. 10:17
Ты взял кредит у бандитов, и дал их взаймы нарку у которого ничего за душой только квартира от родителей досталась, тебе кто-то помогать должен (тем более государство)? Или это твои личные проблемы?
ужэ Э зарегистрированный 10 января 2017 г. 10:14 Так они и дальше будут хихикать над "анекдотами" папа-мама-дедушка-бабушка дал гелик погонять и вася касой))
Так может эту проблему порешать, а то бабки то приставы получают, а за что? Пусть братки по долгам решают, коллекторы, за 90 % долга, хоть 10 % будет взыскиваться, а то сейчас вообще ничего
Долг платежом зелен. Так меня воспитали. Не понимаю вообще что тут обсуждать.
Отрегулировать можно только максимальную сумму долга, чтобы не было так что взял 10000 а отдавать миллион.
Отрегулировать можно только максимальную сумму долга, чтобы не было так что взял 10000 а отдавать миллион.
для этого 333 статья в Гражданском кодексе есть.
Проблема, что сейчас все меньше начинают вникать, а есть ли долг? В должники включают списками, не спрашивая возражений. Типа, уважаемый человек сказал, что ты должен и нет причин ему не верить. Хорошая почва для возвращения разборок по понятиям. Но опасная почва...
судя по комментариям - мало вас давят, надо больше
- гость - 10 января 2017 г. 10:40
Согласен +100500 Если мозгов нет, что показывают результаты выборов, то можно делать все что угодно.
Не возврат - вина банков (в т.ч. гос-ва).
10.01.2017 09:52 ужэ Э
9:44 если кредит брали на жильё, то оно и является залогом, в таком случае можно забирать, а если хз на что давали кредит, то пусть хз что и заберают, при чем тут жильё, тем более единственное?
вот именно. а то некоторые коммерсанты (банки) хотят без предпринимательского риска работать, а барыши получать как топ-коммерсы. а вообще, это такая подстава под действующую власть, что всяким "одобрямсам" с ольгино , которые сейчас опу рвут за этот закон, вова эту же опу и надерет, когда у него из-за таких законов рейтинг как у оланда станет (а он станет).
Согласен +100500 Если мозгов нет, что показывают результаты выборов, то можно делать все что угодно.
Какое предложение? Пусть просто не платят? Или гос-во за них заплатит или КАК????