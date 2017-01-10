Вторник, 10 Январь, 11:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,9
€ 63,11
Brent
$ 51
-13°
Обь
61см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Должников в России могут лишить единственного жилья

, ИА "Амител"
Федеральное ведомство вынесло на общественное обсуждение соответствующий законопроект

Фото: guide-immobilier-neuf.com

Законопроект, оговаривающий возможность обращать взыскание на единственное жилье должника, вынес на общественное обсуждение федеральный Минюст, передает РИА Новости.

В качестве условий, позволяющих продавать единственное жилье должника, называются случаи, когда площадь помещения в два раза превышает утвержденную норму для должника и его семьи, а также если стоимость жилья в два раза больше стоимости жилого помещения, которое полагается им по закону.

Также отмечается, что должник при этом не имеет денежных средств и другого имущества, за счет которых можно было бы погасить задолженность.

Те деньги, которые останутся после погашения финансовых обязательств, предлагается возвращать должнику. Кроме того, документ предлагает выделять задолжавшей стороне минимальную сумму, которая будет достаточна для покупки нового жилья по размеру нормативной площади.

Минюст в пояснительной записке к проекту закона отмечает, что сегодня баланс интересов в стране складывается в пользу должников, а не кредиторов. Предлагаемая же мера, как считают в министерстве, способна уравновесить эти отношения.

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

10.01.2017 09:27
ви

Правильное решение. Можно еще на площади плетей всыпать.

0  0
10.01.2017 09:30
- гость -

И в крепостные на вечно приписывать до кучи!

0  0
10.01.2017 09:31
- гость -

Право - это возведённая в закон воля экономически господствующего класса все в соответствии теорией

0  0
10.01.2017 09:36
Санёк

............а также если стоимость жилья в два раза больше стоимости жилого помещения, которое полагается им по закону.****************** А вот с этого места поподробней, где это стоимость прописана?!))

0  0
10.01.2017 09:38
ужэ Э

Нет, это не правильно..всякие могут возникнуть ситуации для временной неплатежеспособности, если жилье не является самим долгом, то это не правильно..вот на что брал, то пусть и изымают, при чем тут жильё?

0  0
10.01.2017 09:40
Петя

Да просто долги трудно взыскать - кредитов понаберут, истратят, а платить не хотят, взять нечего. Введение этого закона добавит порядка в сферу кредитования, граждане станут более разумно подходить к вопросу - брать или не брать кредит, взвесить возможности. Вопрос платить или не платить - в добросовестности заёмщика. Пенсионеры обычно-то платят. А "молодежь" лет до 50 - типа умные, хотят за чужой счёт пожить.

0  0
10.01.2017 09:41
Берти Вустер

правку пролоббировали банки. в начале всю страну в долги загнали, сейчас гайки закручивают. нигде нет таких грабительских условий как аннуитетный платеж.

0  0
10.01.2017 09:43
ужэ Э

Ни чего не добавит..просто опять появятся бомжи на улицах

0  0
10.01.2017 09:43
пЕТЯ

Нет, это не правильно..всякие могут возникнуть ситуации для временной неплатежеспособности, если жилье не является самим долгом, то это не правильно..вот на что брал, то пусть и изымают, при чем тут жильё?

БЕЗ ЖИЛЬЯ НЕ ОСТАВЯТ. НУ А КАК ВЗЫСКИВАТЬ-ТО? ПРОСТИТЬ? НЕ ДУМАЮ, ЧТО ИЗ-ЗА 10 ТЫС РУБ. БУДУТ ПРОДАВАТЬ КВАРТИРУ. ТЕМ БОЛЕЕ БЕЗ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ НЕ ОСТАВЯТ

0  0
10.01.2017 09:44
- гость -

Нет, это не правильно..всякие могут возникнуть ситуации для временной неплатежеспособности, если жилье не является самим долгом, то это не правильно..вот на что брал, то пусть и изымают, при чем тут жильё?

эТО ЕСЛИ ЗАЛОГ... А ЕСЛИ ДЕНЬГИ БЫЛИ КРЕДИТНЫЕ? ЧТО ВЗЯТЬ?

0  0
10.01.2017 09:46
Паша

Тарифы по ЖКУ увеличили, пени, грубо наплевав на ст.385 ГК, увеличили. Хотя долг по ЖКУ ни чем от других долгов не отличается. Следующий шаг (когда вогнали в долги) выкидывать как щенков на мороз на улицу.

Стоит временно потерять работу и долг по ЖКУ с его пенями в течении полугода как раз позволит это сделать.

Остается надеяться, что не просто выкинут, а хотя бы до избирательного участка довезут пол часа погреться...

0  0
10.01.2017 09:47
- гость -

10.01.2017 09:44 - гость -

Списать задолженность за счет РВПС. Банки не обеднеют, не надо за них оппы на британский флаг рвать.

0  0
10.01.2017 09:50
- гость -

правку пролоббировали банки. в начале всю страну в долги загнали, сейчас гайки закручивают. нигде нет таких грабительских условий как аннуитетный платеж.

"в долги загнали"? тоже Путин виноват? Кто-то кого-то заставлял брать кредиты???? Чё за бред? Данный закон, надеюсь, немного отрезвит и приведёт в реальность тех с кого "типа нечего взять"

0  0
10.01.2017 09:50
Кока-кольщик

Только вчера читал, что есть проблема - должники-банкроты, которые набрали кредитов на многие миллионы по завершению процедуры бакротства остаются в дорогих больших квартирах, а кредиторы не получают полноценного возврата долга. Палка о двух концах.

0  0
10.01.2017 09:52
ужэ Э

9:44 если кредит брали на жильё, то оно и является залогом, в таком случае можно забирать, а если хз на что давали кредит, то пусть хз что и заберают, при чем тут жильё, тем более единственное?

0  0
10.01.2017 09:52
Берти Вустер

- гость - 10 января 2017 г. 09:50 ольгинский переулок головного мозга?

0  0
10.01.2017 09:53
- гость -

Про тарифы ЖКХ

можно оформить субсидии, оформить рассрочку если сложная ситуация.

http://barnaul.org/guide/razdel_5_gilishnokommunalnoe/kak_seekonomit_na_kvartplate/

0  0
10.01.2017 09:55
- гость -

- гость - 10 января 2017 г. 09:50 ольгинский переулок головного мозга?

А по существу есть что возразить?

0  0
10.01.2017 09:56
ужэ Э

Кока те на кого нацелен типо этот закон, будут в шоколаде в 98% случаев, а хаты поотжимают у тех кто на последнюю копейку живет, потому что вдруг наступил кризис и начались финансовые проблемы..и опять будем на улицах перешагивать чез валяющихся в коростах бомжей..вроде было уже такое

0  0
10.01.2017 09:57
Паша

09:50

Эти найдут способ как этого избежать. А что кредитов набрали, да именно солнцеликий и виноват, поскольку весь его рост ВВП и был основан не на росте доходов населения, а на его закредитованности.

0  0
10.01.2017 09:59
Берти Вустер

гость - 10 января 2017 г. 09:55 ты ересь написал

0  0
10.01.2017 09:59
- гость -

эх плохо знают банкиры историю, особенно Аргентина в 90х когда правительство приняло решение списать долги населения перед банками, ы выгнало всех банкиров из страны! Туда же банкиры стремятся?

0  0
10.01.2017 10:01
- гость -

Эти найдут способ как этого избежать. А что кредитов набрали, да именно солнцеликий и виноват, поскольку весь его рост ВВП и был основан не на росте доходов населения, а на его закредитованности.

Кто-то кого-то принуждал? Может из-за финансовой неграмотности хотелось халявы. Плюс большая прослойка тех, у кого либо ничего нет, либо на родственниках и взять с них нечего. "можно не печалиться" и брать новые кредиты, банки только недавно более внимательно стали к платёжеспособности относиться. Но перекладывать вину за закредитованность на Путина/Ельцина - это уж точно перебор.

0  0
10.01.2017 10:01
Паша

09:50 ольгинский переулок головного мозга?

закон о повышении пени по жку в несколько раз кто подписал? Жители на общедомовых собраниях?

0  0
10.01.2017 10:04
- гость -

Любимая отмазка ростовщиков- надо думать, мол, прежде чем кредит брать. А вот какая это замануха для молодой семьи- ипотека, здесь молчок. Им кажется, что крыша над головой- главное в жизни, и ипотека в нашем гос-ве- единственный способ ее получить, и это верно. Кажется, что здоровье и работа будут вечно, молодым и глупым. Где- то в начале 2000-х закон прикопали о педофилах, и Починок, отклячив нижнюю губешку, пояснял, что родители сами должны следить. Примерно эта же опера.

0  0
10.01.2017 10:07
- гость -

закон о повышении пени по жку в несколько раз кто подписал? Жители на общедомовых собраниях?

а за чей счёт УК будет оказывать услуги? За счёт добросовестных плательщиков? Им нужны деньги. Обманывают? Ну создавайте ТСЖ, находите нормального председателя и "экономьте"

0  0
10.01.2017 10:08
- гость -

о как рус.стандартовцы завопили...

0  0
10.01.2017 10:08
- гость -

По смыслу статьи понятно, что это не лишение жилья, а изъятие излишков жилья - это принципиально разные вещи. А то 55 штрафов, гоняет на гелентвагене, живет в котедже, приставы вокруг бегают, ни одно штрафа взыскать не могут - анекдот

0  0
10.01.2017 10:08
- гость -

есть те, кто за квартиру по коммуналке должен по 300 000 вот эти возьмутся за голову

а так - то брак официально заключать уже не выгодно. все пытаются к гражданскому браку подобраться, да не амам(((

0  0
10.01.2017 10:09
Паша

- гость - 10 января 2017 г. 10:01

Ты либо тролль , либо просто необразованный. Банки когда дают свои деньги должны проверять платежеспособность заемщика. И те с кого нечего взять, получили кредититы именно по вине банков. А банки сейчас свой косяк хотят решить с помощью государства.

Короче, с тобой разговор закончен.

1  0
10.01.2017 10:12
механик

Рано или поздно долговая пирамида рухнет, и что будет потом, трудно сказать. Нет более мерзкого явления в современном обществе, чем роставщичество. Паразитизм в чистом виде.

1  0
10.01.2017 10:14
Берти Вустер

проблема-то у банков не с ипотечными квартирами, доля того что не собрано у ипотечных заемщиков - это копейки, по сравнению с тем что уплывает в корпорате ))) по всяким там цессиям, подконтрольным банкротствам ))) бывает вообще залог испаряется или сервитут какой-нибудь находится, которые весь залог превращает в нафиг никому не нужную рухлядь )))) вот это уже реальные убытки )))

0  0
10.01.2017 10:14
ужэ Э

А то 55 штрафов, гоняет на гелентвагене, живет в котедже, приставы вокруг бегают, ни одно штрафа взыскать не могут - анекдот

Так они и дальше будут хихикать над "анекдотами" папа-мама-дедушка-бабушка дал гелик погонять и вася касой))

0  0
10.01.2017 10:15
Кока-кольщик

Кока те на кого нацелен типо этот закон, будут в шоколаде в 98% случаев, а хаты поотжимают у тех кто на последнюю копейку живет

ну хз, судя по тому, что банкротятся в крае одни депутаты да директора заводов, у тех, кто на последнюю копейку живет, нет такой закредитованности.

0  0
10.01.2017 10:17
- гость -

А банки сейчас свой косяк хотят решить с помощью государства.

Почему? ну разве это не естественно, что заёмщик должен платить? Банк тоже взял деньги у кого-то, например, у своих вкладчиков и ему нужно их возвращать.

То есть главный совет - простить???? Взял кредит, не могу (не хочу) платить - "понять и простить"?

Да, банк виноват, когда не проверяет, но ЕЩЁ РАЗ - НИКТО НИКОГО НЕ ПРИНУЖДАЛ БРАТЬ КРЕДИТЫ. И право банка обратить взыскание на имущество. Совсем без жилья не оставят - написано же, к чему писать про бомжей и т.д.

0  0
10.01.2017 10:22
Паша

- гость - 10 января 2017 г. 10:17

Ты взял кредит у бандитов, и дал их взаймы нарку у которого ничего за душой только квартира от родителей досталась, тебе кто-то помогать должен (тем более государство)? Или это твои личные проблемы?

0  0
10.01.2017 10:23
- гость -

ужэ Э зарегистрированный 10 января 2017 г. 10:14 Так они и дальше будут хихикать над "анекдотами" папа-мама-дедушка-бабушка дал гелик погонять и вася касой))

Так может эту проблему порешать, а то бабки то приставы получают, а за что? Пусть братки по долгам решают, коллекторы, за 90 % долга, хоть 10 % будет взыскиваться, а то сейчас вообще ничего

0  0
10.01.2017 10:23
ви

Долг платежом зелен. Так меня воспитали. Не понимаю вообще что тут обсуждать.

Отрегулировать можно только максимальную сумму долга, чтобы не было так что взял 10000 а отдавать миллион.

0  0
10.01.2017 10:26
Кока-кольщик

Отрегулировать можно только максимальную сумму долга, чтобы не было так что взял 10000 а отдавать миллион.

для этого 333 статья в Гражданском кодексе есть.

0  0
10.01.2017 10:27
- гость -

Проблема, что сейчас все меньше начинают вникать, а есть ли долг? В должники включают списками, не спрашивая возражений. Типа, уважаемый человек сказал, что ты должен и нет причин ему не верить. Хорошая почва для возвращения разборок по понятиям. Но опасная почва...

0  0
10.01.2017 10:40
- гость -

судя по комментариям - мало вас давят, надо больше

0  0
10.01.2017 10:44
Паша

- гость - 10 января 2017 г. 10:40

Согласен +100500 Если мозгов нет, что показывают результаты выборов, то можно делать все что угодно.

0  0
10.01.2017 10:50
Doka

Не возврат - вина банков (в т.ч. гос-ва).

0  0
10.01.2017 10:51
- гость -

10.01.2017 09:52 ужэ Э

9:44 если кредит брали на жильё, то оно и является залогом, в таком случае можно забирать, а если хз на что давали кредит, то пусть хз что и заберают, при чем тут жильё, тем более единственное?

вот именно. а то некоторые коммерсанты (банки) хотят без предпринимательского риска работать, а барыши получать как топ-коммерсы. а вообще, это такая подстава под действующую власть, что всяким "одобрямсам" с ольгино , которые сейчас опу рвут за этот закон, вова эту же опу и надерет, когда у него из-за таких законов рейтинг как у оланда станет (а он станет).

0  0
10.01.2017 10:58
- гость -

Согласен +100500 Если мозгов нет, что показывают результаты выборов, то можно делать все что угодно.

Какое предложение? Пусть просто не платят? Или гос-во за них заплатит или КАК????

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:50
Состояние российских миллиардеров выросло на $29 млрд после победы Трампа 4
10:34
Полиция в Барнауле задержала женщин, подозреваемых в афере со съемом жилья 0
10:22
Самолеты из Барнаула в Красноярск и обратно начнут летать со 2 февраля 0
10:13
Правила взимания коммунальных платежей изменились в России 3
10:06
Александр Панайотов может представить Россию на "Евровидении-2017" 4
09:49
Старейший кинотеатр Барнаула "Родина" прекратит свою работу с 12 января 10
09:32
Женщина на Алтае получила тюремный срок за избиение сына 4
09:25
Кирби объяснил, почему в докладе нет доказательств кибератак со стороны РФ 17
09:18
Должников в России могут лишить единственного жилья 45
09:07
Правда ли, что курильщикам могут продлить рабочий день? 31
08:55
Жилой дом с гаражом загорелись минувшей ночью в Барнауле 3
08:40
Некоторые дороги остаются перекрытыми в Алтайском крае из-за непогоды 0
08:18
Главный редактор газеты "АиФ" Зятьков лишился должности 1
07:33
Когда фонтаны спят: зимняя жизнь самых летних объектов Барнаула. Фото 5
07:04
"Чужой", "Стражи Галактики" и "Мумия": главные кинопремьеры 2017 года 5
06:32
Здание-памятник выставили на продажу в историческом центре Барнаула. Фото 26
06:01
Когда начнут судить бывшего вице-губернатора Юрия Денисова? 1
05:08
Прямые авиарейсы свяжут Барнаул с Томском с 24 января 0
04:06
Снег и похолодание обещают жителям Алтайского края 10 января 0
01:09
iPad с безрамочным дизайном планируют выпустить в Apple 1
00:01
Первый канал перестал быть лидером телесмотрения в России 31
23:07
Следствие попросило продлить домашний арест Улюкаеву 0
22:04
Песков прокомментировал новую антитабачную концепцию Минздрава 0
21:13
Движение на трех региональных трассах ограничили в Алтайском крае 1
20:13
Названа причина обрушения крыши барнаульского ТЦ "Галактика" 17
19:48
Полуторагодовалый ребенок утонул во время купания в ванной в Новосибирске 0
19:26
В ДНР заявили, что ничего не знают о пропавших в Донбассе солдатах ВСУ 0
19:07
Коротко о главном: перестановки в мэрии, снег во дворах и чистый Алтай
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 января
18:46
Дональд Трамп примет решение о мерах против России после инаугурации 0
18:34
Преподавателя ГУАПа нашли мертвым в аудитории в Петербурге 0
18:19
Прилетевших из Донбасса журналистов задержали в Нидерландах – СМИ 0
18:04
Российским пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей с 13 по 28 января 1
17:47
Двух мужчин зарезали в Камне-на-Оби на новогодних праздниках 0
17:32
Что Минфин решил изменить в пенсионной реформе? 0
17:27
Коллекцию часов стоимостью свыше 6 миллионов рублей украли в Москве 4
17:13
Барнаулец убил кувалдой своего знакомого и сбросил его тело в погреб – СК 0
17:06
Пожар произошел в многоквартирном доме в Барнауле 0
16:49
Куда сходить в Барнауле с 9 по 13 января и какие мероприятия посетить? 0
16:33
СМИ: 16 человек задержали во Франции по делу об ограблении Кардашьян 4
16:23
Бийчанин вернулся за угнанным им автомобилем на такси 0
16:14
Какого числа мы празднуем Крещение в 2017 году? 3
16:04
Бывший премьер Украины допустил создание правительства в изгнании 2
15:52
Восемь команд лиги "КВН-Алтай" отправятся на международный фестиваль в Сочи 0
15:34
Какая погода будет в Алтайском крае в первую рабочую неделю 2017 года? 1
15:24
"Штрафовать по максимуму": Сергей Дугин призывает карать за снег во дворах 109
15:19
Будут ли чипировать лекарства и когда эта система станет обязательной? 1
15:08
Бийская аптека продавала "Боярышник" вопреки запрету Роспотребнадзора – МВД 11
15:00
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за декабрь 2016 года 0
14:50
Барнаульский полицейский в свой выходной задержал преступника 6
14:36
Губернатор Алтайского края подискутирует на Гайдаровском форуме 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.