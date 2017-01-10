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20-летняя жительница Бийского района получила четыре года колонии общего режима за то, что ударила своего четырехмесячного сына по голове, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщается, инцидент произошел в мае прошлого года. Женщина ударила ребенка, а затем с силой бросила его на диван. В результате падения мальчик получил травму головы.
Позже ребенка поместили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.
Комментарии
Новости Женщина на Алтае получила тюремный срок за удар младенца по голове
И кого ударил младенец? И причём тут женщина? Ну что за заголовки, амик?
Женщина - мать
Люди чувствуют себя спокойнее когда новости позитивные. Но наши
СМИточнее СМРАД очень старается лишить нас позитива, постоянно печатая какое нить г-но.
Младенец врезал по голове, и ее же за это посадили. Жгите дальше.