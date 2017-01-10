Фото: poluostrov-news.com
Российский певец, финалист шоу "Голос" Александр Панайотов, возможно, будет представлять нашу страну в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017". Об этом пишет портал vesti.uz.
Известно, что Панайотова уже утвердила музыкальная дирекция Первого канала. Однако официальное решение будет объявлено чуть позже.
В свою очередь, сам певец признался, что будет счастлив принять участие в этом конкурсе.
Напомним, в прошлом году Россию на "Евровидении" представлял певец Сергей Лазарев.
Комментарии
мне кажется у него уже психическое какое-то с этими конкурсами, песен нет, только чужое перепевать и самолюбоваться голосом!!!
Шнура отправьте. Порадуйте страну
позориться то???? такое быдло пусть на дне города выступает как раз!!!
2003 — «Народный артист», II место (телеканал «Россия») 2016 — «Голос»-5, II место («Первый канал») Отборы на Евровидение: В 2005 году в дуэте с Алексеем Чумаковым занял второе место на открытом отборе Первого канала с песней «Балалайка», в 2007 году дуэт стал вторым на закрытом отборе с песней «Не моя», а в 2008 году уступил всего один балл Диме Билану с песней «Полумесяц и крест». На Украине в 2009 году с песней «Супергерой» занял второе место.
Наверное, ВТОРОЕ МЕСТО нам обеспечено, нехай вже їде))