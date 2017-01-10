Старейший кинотеатр Барнаула — "Родина" — прекращает свою работу и уже с 12 января будет официально закрыт. Как сообщили в барнаульской сети "Киномир", 10 и 11 января состоятся последние киносеансы. Там можно будет посмотреть ленты "Викинг", "Кредо убийцы", "Елки 5", "Пассажиры", "Монстр-траки" и другие.
Отметим, что у "Киномира" пока нет планов открывать новые залы в Барнауле в ближайшее время. Однако офис киносети, который территориально расположен в "Родине", не переедет пока в другое место.
При этом сеть кинотеатров уже в феврале намерена открыть первый свой мультиплекс за пределами Алтайского края. Двери для зрителей откроет кинотеатр, расположенный в Новосибирском Академгородке, в торговом центре "Эдем".
В кинотеатре спроектировано семь кинозалов c возможностью демонстрации фильмов в формате 2D и 3D. Один из залов будет категории VIP, в другом установлена революционная звуковая система DolbyAtmos. В целом кинотеатр рассчитан на 870 мест. Все кинозалы оборудованы системой для цифрового показа, высокотехнологичными экранами, современным климатическим оборудованием, комфортными креслами, в том числе Loveseats — дизайнерскими диванами на двоих.
Разговоры о закрытии старейшего и для многих любимого кинотеатра города не стало неожиданностью. Еще в 2016 году стало известно, что "Родина" не приносит владельцам "Киномира" прибыли и они собираются его закрыть после проведения Года российского кино.
Ожидается, что в здание нынешнего кинотеатра "Родина" к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий. Известно, что в 2018 году здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, где сейчас расположен планетарий, точно будет передано православной общине. А вот куда переедет сам планетарий – не было известно.
В качестве вариантов размещения планетария называлась возможность строительства для него нового здания. Известны и места, где предлагалось начать строительство – например, участок в излучине реки Барнаулки на улице Приречной, место напротив речного вокзала, а также площадка на территории парка Центрального района, где находится устаревший летний театр. Но вопрос упирался в финансы. Планетарий – очень дорогостоящая вещь, поэтому было принято решение подыскать новое здание.
Городские власти в качестве варианта нового дома для планетария предложили здание "Родины". Площади здания позволят разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики имени Титова, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории.
"Киномир" – крупнейшая сеть кинотеатров Алтайского края, которая была основана в 2002 году. Сейчас насчитывает несколько многозальных кинотеатров, 28 кинозалов, включая кинозал IMAX (в ТРЦ "Арена") с самым большим экраном за Уралом.
Комментарии
логично. за это им что-то дадут... но жаль, это был "теплый ламповый" кинотеатр Барнаула
При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что название машины будет «Родина». Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?»
Ну что, будем продавать "Родину"?)))
Интересно - когда строили планетарий в Н-ске, то выбирали место, максимально удобное для наблюдения за небом. А здесь его выкидывают в освещенный центр. Про остальное молчу(((
Хоть и жалко кинотеатр, но плюс в том, что здание не снесут. А барнаульцев планетарий больше устроит на этом месте, чем очередной ТРЦ.
Очень жаль что Родина не приносит владельцам "Киномира" прибыли.
вообще планетарий надо было на месте ТРЦ Россия делать
Это относительно неплохая новость. Хорошо, что в это здание переносят планетарий, а не открывают там очередную марийку.
Барнаульский анекдот 70-х: Девушки, вы у Родины выходите? Сам ты урод!
Наконец-то торговцев выперли из Храма Культуры!
- гость - 10 января 2017 г. 10:34 Это относительно неплохая новость. Хорошо, что в это здание переносят планетарий, а не открывают там очередную марийку. --- Марийку может и не откроют, а вот высотный дом могут построить