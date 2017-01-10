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Новости

СМИ США пишут, что их пилоты уступают путь россиянам в небе над Сирией

, ИА "Амител"
Американские СМИ пишут, что во время полетов боевых машин по-прежнему возникают опасные ситуации

Фото: pixabay.com

Американские пилоты предпочитают уступать дорогу российским истребителям в небе над Сирией во время опасных сближений. Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на издание Wall Street Journal.

Как пишет газета, опасные ситуации все еще возникают, хотя осенью прошлого года был подписан меморандум о безопасности при полетах в Сирии. В США утверждают, что россияне не знают правил безопасного расхождения транспортных средств либо не хотят соблюдать их.

Кроме этого, издание пишет, что подобные инциденты влияют на отношения между двумя странами.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.01.2017 11:09
- гость -

В США утверждают, что россияне не знают правил безопасного расхождения транспортных средств либо не хотят соблюдать их --- автобусы лихачат

0  0
10.01.2017 11:10
- гость -

"дуракам везде у нас дорога дуракам везде у нас почет"

0  0
10.01.2017 11:15
CALIBR

Американские пилоты предпочитают уступать дорогу российским истребителям в небе над Сирией во время опасных сближений. ++++++++++++++ Правило ДДД никто не отменял и , тем более - в авиации.

0  1
10.01.2017 11:18
ckfdf

Во-первых, ВКС России находятся в Сирии по просьбе законного правительства САР. На каком основании там находятся американцы? Как оккупанты? Во-вторых 25-летняя однополярность приучила американцев считать себя главнюками, по их мнению все должны принимать коленнолоктевую позу при виде звёздного матраса. Похоже,эти времена проходят.

1  0
10.01.2017 11:20
- гость -

Стремно америкосам , наверное. "избранная нация" ведь. На место давно пора их поставить!

0  0
10.01.2017 11:21
- гость -

Вообще то мы там на законных основаниях летаем по приглашению законного призедента и с одобрения ООН, а они там ни кто. так что правильно и делают что при виде наших итребителей предпочитают пукнуть и свалить по дальше.

1  0
10.01.2017 11:23
- гость -

Немного о глупости в тему

В Калифорнии упало одно из самых известных деревьев мира - «Pioneer Cabin Tree». Гигантская секвойя прославилась тоннелем в стволе, который был достаточно широк, чтобы через него проехал автомобиль.

Тоннель был проделан в основании гигантской секвойи 36 лет, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас, передает «Би-би-си».

1  0
10.01.2017 11:28
- гость -

ckfdf зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:18 США не считают Асада легитимным президентом. Так что, его приглашения имеют значение только для него самого.

0  1
10.01.2017 11:29
- гость -

ckfdf

Американцы во Вьетнаме находились тож по просьбе законного правительства, напомнить чем это закончилось?

0  1
10.01.2017 11:31
- гость -

- гость - 10 января 2017 г. 11:28

А какой он, если не легитимный? И про правительство Вьетнама поподробнее, плиз

1  0
10.01.2017 11:33
CALIBR

Вообще-то не местным "матрасным политологам" клеймить и возмущаться не положено, если высшие должностные лица в Кремле и МО признали право на выполнение полётов авиацией коалиции и даже организовали кризисный штаб по предотвращению подобных ситуаций. Объяснить подобную "браваду" со стороны наших ВКС можно лишь специальным нагнетанием обстановки , чего американцы стараются по возможности избегать. Не дай бог случится так , что этой возможности не получится...

0  1
10.01.2017 11:38
- гость -

CALIBR зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:33 американцы стараются по возможности избегать.

Что тогда их самолеты делают у наших берегов? Расскажи, пустомеля.

0  0
10.01.2017 11:42
- гость -

11:31

почитай про южный вьетнам, северный, где за что воевали

а про легитимность в однопартийной республике может говорить только политически безграмотный школьник

0  0
10.01.2017 11:43
- гость -

- гость - 10 января 2017 г. 11:31 А какой он, если не легитимный? --- Никакой. Сынок диктатора, пришедшего к власти в результате военного переворота. Иранская прокси-марионетка.

И про правительство Вьетнама поподробнее, плиз --- Правительство Республики Вьетнам и президент Нго Динь Дьем (Зьем) в 1961 году попросили правительство США перебросить во Вьетнам регулярные войска США для помощи в борьбе с коммунистическими бандформированиями "Вьетконг" (запрещены в США).

0  0
10.01.2017 11:43
- гость -

CALIBR зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:33

Чудо в перьях, ответь на один простой вопрос. Что делают американские самолеты в воздушном пространстве Сирии?

0  0
10.01.2017 11:46
CALIBR

Емеля, и их самолёты и наши стараются не нарушать чужое воздушное пространство , входящее в зону ответственности стран по международным договорам о границах. Все инциденты о которых твоя мякина знает ,произошли в международном воздушном пространстве , а вот ближе или дальше от наших границ - тебе и знать не положено.

0  0
10.01.2017 11:49
- гость -

"Бандформирование Вьетконг"- это южновьетнамские партизаны. Вопрос: почему для борьбы с ними легитимные пиндосы бомбили Северный Вьетнам и Лаос? Если бы Мак-Кейна сбили над Ю.Вьетнамом, он бы в плен не попал и умом бы не тронулся.

0  0
10.01.2017 11:50
- гость -

- гость - 10 января 2017 г. 11:43 Правительство Республики Вьетнам

А Государство Вьетнам в лице Северного Вьетнама ты проигнорил?

Асад, в отличие от американских марионеток, сумел сделать из Сирии процветающее государство, пока его не начали разрушать извне.

0  0
10.01.2017 11:54
- гость -

CALIBR зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:46

Чудо в перьях, ты уклонился от вопроса. Вопрос конкретный: что делают самолеты США в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики?

0  0
10.01.2017 11:54
- гость -

- гость - 10 января 2017 г. 11:49 "Бандформирование Вьетконг"- это южновьетнамские партизаны. Вопрос: почему для борьбы с ними легитимные пиндосы бомбили Северный Вьетнам и Лаос? --- Агрессивная хунта Северного Вьетнама совершала агрессию в соседние государства. Поэтому борьба с бандформированиями перешла в борьбу с иностранной интервенцией.

0  0
10.01.2017 11:54
Некто Итого

Для подматрасных политологов...

Если Асад не законноизбраный, то кто тогда ЗАКОН с Сирии?? На кого укажут пендосы или кого они поддерживают??

0  0
10.01.2017 11:55
- гость -

- гость - 10 января 2017 г. 11:50 Асад, в отличие от американских марионеток, сумел сделать из Сирии процветающее государство --- Очень смешно. Юморески писать не пробовали?

0  0
10.01.2017 11:57
- гость -

Кто-то сможет сказать,что после военного американского вторжения или военной помощи вооружённой оппозиции в странах жить стало лучше и веселей(Афганистан,Ирак,Ливия,Сирия)?

0  0
10.01.2017 11:58
- гость -

Некто Итого 10 января 2017 г. 11:54 Если Асад не законноизбраный, то кто тогда ЗАКОН с Сирии?? На кого укажут пендосы или кого они поддерживают?? --- Молодец, догадался. Возьми с полки пирожок.

0  0
10.01.2017 12:02
Некто Итого

- гость - 10 января 2017 г. 11:58 Что ещё разрешишь??

0  0
10.01.2017 12:02
- гость -

В каждом из нас живет маленький Талалихин

0  0
10.01.2017 12:03
- гость -

Кто-то сможет сказать,что после военного американского вторжения или военной помощи вооружённой оппозиции в странах жить стало лучше и веселей(Афганистан,Ирак,Ливия,Сирия)?

-------

Строй экономически сильное государство, а не прикрывай свой зад в борьбе с оппозицией и никто к тебе не полезет. Так понятно?

0  0
10.01.2017 12:03
- гость -

- гость - 10 января 2017 г. 11:55

Асад, в отличие от американских марионеток, сумел сделать из Сирии процветающее государство --- Очень смешно. Юморески писать не пробовали? ---------------------------------------------- А ты фотографии в интернете посмотри и почитай про Сирию до войны. Если ты на это еще способен, что очень сомнительно.

0  0
10.01.2017 12:03
Некто Итого

Извините, если не к месту...

0  0
10.01.2017 12:06
- гость -

- гость - 10 января 2017 г. 11:54 Агрессивная хунта Северного Вьетнама

Действующее правительство, которое в итоге надрало амеров - это агрессивная хунта?

Но логика ваша, в принципе, понятна.

0  0
10.01.2017 12:09
- гость -

Ага,11:54. а потом война против иностранных интервентов докатилась до Югославии, Афгана, Ливии и т.д.

0  0
10.01.2017 12:11
CALIBR

Вопрос конкретный: что делают самолеты США в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики? ++++++++++++++ бося ,вытащи перо из чуда ),может тогда поймёшь ,что этот вопрос волнует только тебя,но не высших должностных лиц государства. * Тявкай не тявкай из подворотни - не поможет.

0  0
10.01.2017 12:12
то 12:03

Демагогия.Кто-то в каком-нибудь правительстве не стремится к построению сильной экономики?Недовольные всегда будут и умеренная оппозиция нужна.Вопрос в другом:вооружение и поддержка оппозиции чужой страной в своих национальных интересах,а именно марионеточного послушного правительства.

0  0
10.01.2017 12:23
CALIBR

Кстати , о главном :

Эксперты Минобороны раскрыли причину крушения Ту-154 над Чёрным морем. По мнению специалистов, трагедия произошла из-за ошибки второго пилота Александра Ровенского, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.ru. Самолет Ту-154 разбился в конце декабря минувшего года в акватории Сочи. Экспертам Минобороны удалось полностью расшифровать параметрический и речевой чёрные ящики. Специалисты пришли к выводу, что экипаж слишком поздно заметил ошибку и не успел ее исправить из-за нехватки высоты. В результате Ту-154 ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился. (с) взято с Рамблера.

0  0
10.01.2017 12:35
Ru.банoк

Кали,,бр,твое тело взято с рамблеро,а причём твои тупые посты против омерикосов бомбящих мирных жителей Мосула и Ракки,доказывают Вашу неадекватность,сложившейся в вашей голове!

0  0
10.01.2017 12:38
ви

Еще было бы неплохо если бы казимиры перед патриотами три раза ку делали.

0  0
10.01.2017 12:40
то Рубанок

Давние царапины не зажили?К чему такая агрессивность?

0  0
10.01.2017 12:43
Белые росы

Царапины заживают,отсутствие мозга-никога!

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