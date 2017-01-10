Фото: pixabay.com
Американские пилоты предпочитают уступать дорогу российским истребителям в небе над Сирией во время опасных сближений. Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на издание Wall Street Journal.
Как пишет газета, опасные ситуации все еще возникают, хотя осенью прошлого года был подписан меморандум о безопасности при полетах в Сирии. В США утверждают, что россияне не знают правил безопасного расхождения транспортных средств либо не хотят соблюдать их.
Кроме этого, издание пишет, что подобные инциденты влияют на отношения между двумя странами.
Комментарии
В США утверждают, что россияне не знают правил безопасного расхождения транспортных средств либо не хотят соблюдать их --- автобусы лихачат
"дуракам везде у нас дорога дуракам везде у нас почет"
Американские пилоты предпочитают уступать дорогу российским истребителям в небе над Сирией во время опасных сближений. ++++++++++++++ Правило ДДД никто не отменял и , тем более - в авиации.
Во-первых, ВКС России находятся в Сирии по просьбе законного правительства САР. На каком основании там находятся американцы? Как оккупанты? Во-вторых 25-летняя однополярность приучила американцев считать себя главнюками, по их мнению все должны принимать коленнолоктевую позу при виде звёздного матраса. Похоже,эти времена проходят.
Стремно америкосам , наверное. "избранная нация" ведь. На место давно пора их поставить!
Вообще то мы там на законных основаниях летаем по приглашению законного призедента и с одобрения ООН, а они там ни кто. так что правильно и делают что при виде наших итребителей предпочитают пукнуть и свалить по дальше.
Немного о глупости в тему
В Калифорнии упало одно из самых известных деревьев мира - «Pioneer Cabin Tree». Гигантская секвойя прославилась тоннелем в стволе, который был достаточно широк, чтобы через него проехал автомобиль.
Тоннель был проделан в основании гигантской секвойи 36 лет, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас, передает «Би-би-си».
ckfdf зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:18 США не считают Асада легитимным президентом. Так что, его приглашения имеют значение только для него самого.
ckfdf
Американцы во Вьетнаме находились тож по просьбе законного правительства, напомнить чем это закончилось?
- гость - 10 января 2017 г. 11:28
А какой он, если не легитимный? И про правительство Вьетнама поподробнее, плиз
Вообще-то не местным "матрасным политологам" клеймить и возмущаться не положено, если высшие должностные лица в Кремле и МО признали право на выполнение полётов авиацией коалиции и даже организовали кризисный штаб по предотвращению подобных ситуаций. Объяснить подобную "браваду" со стороны наших ВКС можно лишь специальным нагнетанием обстановки , чего американцы стараются по возможности избегать. Не дай бог случится так , что этой возможности не получится...
CALIBR зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:33 американцы стараются по возможности избегать.
Что тогда их самолеты делают у наших берегов? Расскажи, пустомеля.
11:31
почитай про южный вьетнам, северный, где за что воевали
а про легитимность в однопартийной республике может говорить только политически безграмотный школьник
- гость - 10 января 2017 г. 11:31 А какой он, если не легитимный? --- Никакой. Сынок диктатора, пришедшего к власти в результате военного переворота. Иранская прокси-марионетка.
И про правительство Вьетнама поподробнее, плиз --- Правительство Республики Вьетнам и президент Нго Динь Дьем (Зьем) в 1961 году попросили правительство США перебросить во Вьетнам регулярные войска США для помощи в борьбе с коммунистическими бандформированиями "Вьетконг" (запрещены в США).
CALIBR зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:33
Чудо в перьях, ответь на один простой вопрос. Что делают американские самолеты в воздушном пространстве Сирии?
Емеля, и их самолёты и наши стараются не нарушать чужое воздушное пространство , входящее в зону ответственности стран по международным договорам о границах. Все инциденты о которых твоя мякина знает ,произошли в международном воздушном пространстве , а вот ближе или дальше от наших границ - тебе и знать не положено.
"Бандформирование Вьетконг"- это южновьетнамские партизаны. Вопрос: почему для борьбы с ними легитимные пиндосы бомбили Северный Вьетнам и Лаос? Если бы Мак-Кейна сбили над Ю.Вьетнамом, он бы в плен не попал и умом бы не тронулся.
- гость - 10 января 2017 г. 11:43 Правительство Республики Вьетнам
А Государство Вьетнам в лице Северного Вьетнама ты проигнорил?
Асад, в отличие от американских марионеток, сумел сделать из Сирии процветающее государство, пока его не начали разрушать извне.
CALIBR зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:46
Чудо в перьях, ты уклонился от вопроса. Вопрос конкретный: что делают самолеты США в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики?
- гость - 10 января 2017 г. 11:49 "Бандформирование Вьетконг"- это южновьетнамские партизаны. Вопрос: почему для борьбы с ними легитимные пиндосы бомбили Северный Вьетнам и Лаос? --- Агрессивная хунта Северного Вьетнама совершала агрессию в соседние государства. Поэтому борьба с бандформированиями перешла в борьбу с иностранной интервенцией.
Для подматрасных политологов...
Если Асад не законноизбраный, то кто тогда ЗАКОН с Сирии?? На кого укажут пендосы или кого они поддерживают??
- гость - 10 января 2017 г. 11:50 Асад, в отличие от американских марионеток, сумел сделать из Сирии процветающее государство --- Очень смешно. Юморески писать не пробовали?
Кто-то сможет сказать,что после военного американского вторжения или военной помощи вооружённой оппозиции в странах жить стало лучше и веселей(Афганистан,Ирак,Ливия,Сирия)?
Некто Итого 10 января 2017 г. 11:54 Если Асад не законноизбраный, то кто тогда ЗАКОН с Сирии?? На кого укажут пендосы или кого они поддерживают?? --- Молодец, догадался. Возьми с полки пирожок.
- гость - 10 января 2017 г. 11:58 Что ещё разрешишь??
В каждом из нас живет маленький Талалихин
Кто-то сможет сказать,что после военного американского вторжения или военной помощи вооружённой оппозиции в странах жить стало лучше и веселей(Афганистан,Ирак,Ливия,Сирия)?
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Строй экономически сильное государство, а не прикрывай свой зад в борьбе с оппозицией и никто к тебе не полезет. Так понятно?
- гость - 10 января 2017 г. 11:55
Асад, в отличие от американских марионеток, сумел сделать из Сирии процветающее государство --- Очень смешно. Юморески писать не пробовали? ---------------------------------------------- А ты фотографии в интернете посмотри и почитай про Сирию до войны. Если ты на это еще способен, что очень сомнительно.
Извините, если не к месту...
- гость - 10 января 2017 г. 11:54 Агрессивная хунта Северного Вьетнама
Действующее правительство, которое в итоге надрало амеров - это агрессивная хунта?
Но логика ваша, в принципе, понятна.
Ага,11:54. а потом война против иностранных интервентов докатилась до Югославии, Афгана, Ливии и т.д.
Вопрос конкретный: что делают самолеты США в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики? ++++++++++++++ бося ,вытащи перо из чуда ),может тогда поймёшь ,что этот вопрос волнует только тебя,но не высших должностных лиц государства. * Тявкай не тявкай из подворотни - не поможет.
Демагогия.Кто-то в каком-нибудь правительстве не стремится к построению сильной экономики?Недовольные всегда будут и умеренная оппозиция нужна.Вопрос в другом:вооружение и поддержка оппозиции чужой страной в своих национальных интересах,а именно марионеточного послушного правительства.
Кстати , о главном :
Эксперты Минобороны раскрыли причину крушения Ту-154 над Чёрным морем. По мнению специалистов, трагедия произошла из-за ошибки второго пилота Александра Ровенского, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.ru. Самолет Ту-154 разбился в конце декабря минувшего года в акватории Сочи. Экспертам Минобороны удалось полностью расшифровать параметрический и речевой чёрные ящики. Специалисты пришли к выводу, что экипаж слишком поздно заметил ошибку и не успел ее исправить из-за нехватки высоты. В результате Ту-154 ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился. (с) взято с Рамблера.
Кали,,бр,твое тело взято с рамблеро,а причём твои тупые посты против омерикосов бомбящих мирных жителей Мосула и Ракки,доказывают Вашу неадекватность,сложившейся в вашей голове!
Еще было бы неплохо если бы казимиры перед патриотами три раза ку делали.
Давние царапины не зажили?К чему такая агрессивность?
Царапины заживают,отсутствие мозга-никога!