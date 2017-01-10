Фото: pixabay.com

Американские пилоты предпочитают уступать дорогу российским истребителям в небе над Сирией во время опасных сближений. Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на издание Wall Street Journal.

Как пишет газета, опасные ситуации все еще возникают, хотя осенью прошлого года был подписан меморандум о безопасности при полетах в Сирии. В США утверждают, что россияне не знают правил безопасного расхождения транспортных средств либо не хотят соблюдать их.

Кроме этого, издание пишет, что подобные инциденты влияют на отношения между двумя странами.