Фото: budennovsk.org
Российские миллиардеры стали богаче на 29 миллиардов долларов после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, сообщает Forbes.
Так, состояние главы компании "Новатэк" Леонида Михельсона после триумфа Трампа увеличилось на 1,9 миллиарда долларов, достигнув 18,2 миллиарда.
Предприниматель Геннадий Тимченко также в компании "Новатэк" увеличил стоимость своей доли на 1,8 миллиарда долларов.
Forbes также акцентирует внимание на том, что совокупный доход миллиардеров из России с ноября 2016 года вырос более заметно, чем у представителей бизнес-элиты в любой другой стране мира, исключая США.
Однако если обращать внимание на то, насколько разбогател каждый миллиардер в отдельности, то для американцев средний показатель составил 2,8%, а для россиян — 7,1%.
Комментарии
К вопросу о вложениях. Рубль - единственная мировая валюта, которая за последний месяц укрепила свой курс по отношению к доллару на 12%.
Так об этом и речь в статье, только своеобразно. По мнению авторов статьи у остальных граждан РФ в связи с изменением курса состояние подешевело что ли?
Рубль - единственная мировая валюта, которая за последний месяц укрепила свой курс по отношению к доллару на 12%. ------------------- Слава великому Путину!
Теперь понятно , за кого местные трампоскакуны - позитиФФщики рубахи на ленточки драли. * бося с дедом костей с их миллиардерского стола огребут... тазика три,АднакА ! дед,как делить будете - по честному или по справедливости ?
Скорее всего речь идет о портфеле ценных бумаг показавших рост, принадлежащих уважаемым людям
An Vlad зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:01
А у населения рублевых вкладов нет?
Теперь понятно , за кого местные трампоскакуны - позитиФФщики рубахи на ленточки драли. ------------------- Что-то не высовываются в последнее время ни то, ни тот?
"Forbes также акцентирует внимание на том, что совокупный доход миллиардеров из России с ноября 2016 года вырос более заметно, чем у представителей бизнес-элиты в любой другой стране мира, исключая США."
Это вполне логично если где-то убыло, то где-то должно прибыть. Население стало беднее их доход снизился, а значит олигархи должны разбогатеть.
Рубль - единственная мировая валюта, которая за последний месяц укрепила свой курс по отношению к доллару на 12%. ++++++++++++++++ плюс - мы смогли это сделать ,грудь колесом ,дырки под цацки колем (ЦБ и правительство) минус - производству не в помощь. * то же правительство утверждало о положительной роли слабого рубля в подъёме производства с колен.
грудь колесом ,дырки под цацки колем (ЦБ и правительство) ------------------ Калибр, как бы через пол года погоны срывать и наград, и званий лишать не пришлось
Радость неописуемая за "наших" миллиардеров, особенно на фоне того, что прибыль они получают зеленью, а зарплату и налоги платят деревянными вне зависимости от курса.
Что-то не высовываются в последнее время ни то, ни тот? ++++++++++++ Ну почему же ? бося под анонимом или 1 днём бомбит , вечером иногда в " прикиде выходит" , а дед ,да - выезжал на НГ куда-то на ВЭБ -семинар ),но вернулся и уже дня три ржёт и хакакает , но маловасто - он же,в основном,на подпевках у камрада. ))
Плохо когда сотрудники вроде бы уважаемого издания не понимают разницы между понятиями "после" и "вследствие". Или понимают, но сознательно игнорируют?
Самая удачная шутка Рогозина по теме выборов в США: http://rueconomics.ru/uploads/2017/01/09/full-full-screenshot12-1483975872-1483981656.png
Что за странное привязывание увеличения доходов российских олигархов-грабителей с Трампом, пиндосовская паранойя зашкаливает. Хотя , если учесть тот факт, что нашу так называемую элиту, они считают своей, счета там, дети там, недвижимость там, тогда речь просто о манипулировании американским мнением...
Одно время писали в сми, что российские олигархи всего лишь управляющие Ротшильдов на российских ресурсах , если это правда, то вообще не понятно что за кипяток льют
Усилия России, Ирана, КСА и Кувейта привели к договоренности об ограничении добычи нефти. У Индии выросло потребление вместо Китая. В США загнулся сланец и распечатали резервы. Слухи о 100500 танкеров полных нефтью оказались слухами. Главные мировые "метеорологи" по нефти пойманы на вранье об излишках нефти. Естественно нефть пошла в рост и плюет на всех этих предсказателей, и рост уверенный, а спекулям перерестало интересно играть с рублем, и рубль пошел в рост стабильно. Даже Набиуллину и Силуянова не слушает.Только причем здесь Трамп?
"нашу так называемую элиту" - это кто? Ф.И.О. можно?.
А у меня после победы Трампа соседка забеременела.
калибру! ну вот вы опять в теме за трампа скачите аки заправский майданщеГ! уже переобулись даже! где ваши тонны компромата? в груть впалую вчерась себя колотили, кричали в запале и все оказалось попусту! ха-ха!
Анвладу! "Слава великому Путину!" да! энто ваш лозунг, нынешних кулаков, алигархов и прочих нынешних собственников народного достояния! ха-ха!
дед , отвечено во вчерашнем посте и,по-моему, убедительно. Тонны компромата на вас с камрадом просто обрушат сайт. * Мне позвонили и попросили этого не делать. ** По наезду : не майданщик ,грудь - колесом ,вы снова меня с кем-то спутали. Меняйте свою кальвадосовку и казашку на "Русский стандарт" : первые две вызывают галлюцинации ,третья - роняет с колен в полной памяти.
Мне принесла прибыль, в размере 2,6млн рубасов моя работа,что -то Трамп пока повлиял на прибыль иных! Надо работать,анна владимировна и казимир алмезович,дабы в карманах зашевилилось бабло! Это точно не от Путина,не от Трампа не зависит,хе,хе,хе!
калибру! ну да! вначале предъяву кинули мне, грозились доказательства опубликовать, потом так "убедительно" с темы съехали! ха-ха!
дед , и ксива и предъява - это к гопникам вашего круга общения. * В остальном ,так полагаю,я достаточно ясно выразил свою мысль ?
Он что им денег дал?
Мне принесла прибыль, в размере 2,6млн рубасов моя работа,что -то Трамп пока повлиял на прибыль иных! ++++++++++++++ Не ври ,рубанок - ты чурбаном валялся на веранде все праздники, нажравшись стекломоя "Белые росы" , а потом тебя два бугая на одеяле в хату еле затащили и ты ещё у них просил два флакона боярышника на опохмелку. )) * мужУки говорили , а мужУки врать не будут - не обучены.
калибру! та понял, понял, правда с мыслью вы конечно загнули изрядно! ха-ха!
да! энто ваш лозунг, нынешних кулаков, алигархов и прочих ------------------ Не Дед! Путин с нами борется вот уже 16 лет.