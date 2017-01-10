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Новости

Состояние российских миллиардеров выросло на $29 млрд после победы Трампа

, ИА "Амител"
Журнал Forbes подсчитал, насколько увеличилось совокупное состояние российских магнатов после выборов в США

Фото: budennovsk.org

Российские миллиардеры стали богаче на 29 миллиардов долларов после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, сообщает Forbes.

Так, состояние главы компании "Новатэк" Леонида Михельсона после триумфа Трампа увеличилось на 1,9 миллиарда долларов, достигнув 18,2 миллиарда.

Предприниматель Геннадий Тимченко также в компании "Новатэк" увеличил стоимость своей доли на 1,8 миллиарда долларов.

Forbes также акцентирует внимание на том, что совокупный доход миллиардеров из России с ноября 2016 года вырос более заметно, чем у представителей бизнес-элиты в любой другой стране мира, исключая США.

Однако если обращать внимание на то, насколько разбогател каждый миллиардер в отдельности, то для американцев средний показатель составил 2,8%, а для россиян — 7,1%.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.01.2017 10:53
- гость -

К вопросу о вложениях. Рубль - единственная мировая валюта, которая за последний месяц укрепила свой курс по отношению к доллару на 12%.

0  0
10.01.2017 10:56
- гость -

Так об этом и речь в статье, только своеобразно. По мнению авторов статьи у остальных граждан РФ в связи с изменением курса состояние подешевело что ли?

0  0
10.01.2017 10:58
An Vlad

Рубль - единственная мировая валюта, которая за последний месяц укрепила свой курс по отношению к доллару на 12%. ------------------- Слава великому Путину!

0  0
10.01.2017 10:59
CALIBR

Теперь понятно , за кого местные трампоскакуны - позитиФФщики рубахи на ленточки драли. * бося с дедом костей с их миллиардерского стола огребут... тазика три,АднакА ! дед,как делить будете - по честному или по справедливости ?

0  0
10.01.2017 11:01
An Vlad

Скорее всего речь идет о портфеле ценных бумаг показавших рост, принадлежащих уважаемым людям

0  0
10.01.2017 11:02
- гость -

An Vlad зарегистрированный 10 января 2017 г. 11:01

А у населения рублевых вкладов нет?

0  0
10.01.2017 11:03
An Vlad

Теперь понятно , за кого местные трампоскакуны - позитиФФщики рубахи на ленточки драли. ------------------- Что-то не высовываются в последнее время ни то, ни тот?

0  0
10.01.2017 11:04
- гость -

"Forbes также акцентирует внимание на том, что совокупный доход миллиардеров из России с ноября 2016 года вырос более заметно, чем у представителей бизнес-элиты в любой другой стране мира, исключая США."

Это вполне логично если где-то убыло, то где-то должно прибыть. Население стало беднее их доход снизился, а значит олигархи должны разбогатеть.

0  0
10.01.2017 11:05
CALIBR

Рубль - единственная мировая валюта, которая за последний месяц укрепила свой курс по отношению к доллару на 12%. ++++++++++++++++ плюс - мы смогли это сделать ,грудь колесом ,дырки под цацки колем (ЦБ и правительство) минус - производству не в помощь. * то же правительство утверждало о положительной роли слабого рубля в подъёме производства с колен.

0  0
10.01.2017 11:10
An Vlad

грудь колесом ,дырки под цацки колем (ЦБ и правительство) ------------------ Калибр, как бы через пол года погоны срывать и наград, и званий лишать не пришлось

0  0
10.01.2017 11:10
механик

Радость неописуемая за "наших" миллиардеров, особенно на фоне того, что прибыль они получают зеленью, а зарплату и налоги платят деревянными вне зависимости от курса.

0  0
10.01.2017 11:10
CALIBR

Что-то не высовываются в последнее время ни то, ни тот? ++++++++++++ Ну почему же ? бося под анонимом или 1 днём бомбит , вечером иногда в " прикиде выходит" , а дед ,да - выезжал на НГ куда-то на ВЭБ -семинар ),но вернулся и уже дня три ржёт и хакакает , но маловасто - он же,в основном,на подпевках у камрада. ))

0  0
10.01.2017 11:23
ckfdf

Плохо когда сотрудники вроде бы уважаемого издания не понимают разницы между понятиями "после" и "вследствие". Или понимают, но сознательно игнорируют?

0  0
10.01.2017 11:30
Сумрачный гений

Самая удачная шутка Рогозина по теме выборов в США: http://rueconomics.ru/uploads/2017/01/09/full-full-screenshot12-1483975872-1483981656.png

0  0
10.01.2017 11:39
Ветер

Что за странное привязывание увеличения доходов российских олигархов-грабителей с Трампом, пиндосовская паранойя зашкаливает. Хотя , если учесть тот факт, что нашу так называемую элиту, они считают своей, счета там, дети там, недвижимость там, тогда речь просто о манипулировании американским мнением...

0  0
10.01.2017 11:43
- гость -

Одно время писали в сми, что российские олигархи всего лишь управляющие Ротшильдов на российских ресурсах , если это правда, то вообще не понятно что за кипяток льют

0  0
10.01.2017 11:45
- гость -

Усилия России, Ирана, КСА и Кувейта привели к договоренности об ограничении добычи нефти. У Индии выросло потребление вместо Китая. В США загнулся сланец и распечатали резервы. Слухи о 100500 танкеров полных нефтью оказались слухами. Главные мировые "метеорологи" по нефти пойманы на вранье об излишках нефти. Естественно нефть пошла в рост и плюет на всех этих предсказателей, и рост уверенный, а спекулям перерестало интересно играть с рублем, и рубль пошел в рост стабильно. Даже Набиуллину и Силуянова не слушает.Только причем здесь Трамп?

0  0
10.01.2017 11:47
- гость -

"нашу так называемую элиту" - это кто? Ф.И.О. можно?.

0  0
10.01.2017 11:48
1

А у меня после победы Трампа соседка забеременела.

0  0
10.01.2017 11:50
дед

калибру! ну вот вы опять в теме за трампа скачите аки заправский майданщеГ! уже переобулись даже! где ваши тонны компромата? в груть впалую вчерась себя колотили, кричали в запале и все оказалось попусту! ха-ха!

0  0
10.01.2017 11:53
дед

Анвладу! "Слава великому Путину!" да! энто ваш лозунг, нынешних кулаков, алигархов и прочих нынешних собственников народного достояния! ха-ха!

0  0
10.01.2017 11:59
CALIBR

дед , отвечено во вчерашнем посте и,по-моему, убедительно. Тонны компромата на вас с камрадом просто обрушат сайт. * Мне позвонили и попросили этого не делать. ** По наезду : не майданщик ,грудь - колесом ,вы снова меня с кем-то спутали. Меняйте свою кальвадосовку и казашку на "Русский стандарт" : первые две вызывают галлюцинации ,третья - роняет с колен в полной памяти.

0  0
10.01.2017 12:00
Ru.бaнок

Мне принесла прибыль, в размере 2,6млн рубасов моя работа,что -то Трамп пока повлиял на прибыль иных! Надо работать,анна владимировна и казимир алмезович,дабы в карманах зашевилилось бабло! Это точно не от Путина,не от Трампа не зависит,хе,хе,хе!

0  0
10.01.2017 12:06
дед

калибру! ну да! вначале предъяву кинули мне, грозились доказательства опубликовать, потом так "убедительно" с темы съехали! ха-ха!

0  0
10.01.2017 12:14
CALIBR

дед , и ксива и предъява - это к гопникам вашего круга общения. * В остальном ,так полагаю,я достаточно ясно выразил свою мысль ?

0  0
10.01.2017 12:16
- гость -

Он что им денег дал?

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10.01.2017 12:19
CALIBR

Мне принесла прибыль, в размере 2,6млн рубасов моя работа,что -то Трамп пока повлиял на прибыль иных! ++++++++++++++ Не ври ,рубанок - ты чурбаном валялся на веранде все праздники, нажравшись стекломоя "Белые росы" , а потом тебя два бугая на одеяле в хату еле затащили и ты ещё у них просил два флакона боярышника на опохмелку. )) * мужУки говорили , а мужУки врать не будут - не обучены.

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10.01.2017 12:25
дед

калибру! та понял, понял, правда с мыслью вы конечно загнули изрядно! ха-ха!

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10.01.2017 12:29
An Vlad

да! энто ваш лозунг, нынешних кулаков, алигархов и прочих ------------------ Не Дед! Путин с нами борется вот уже 16 лет.

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