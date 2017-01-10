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Пенсионеры Алтайского края получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей по общефедеральным правилам с 13 по 28 января.

Напомним, данный период осуществления выплаты накануне обозначил ПФР. Региональное отделение Пенсионного фонда, говоря о выплатах, отмечает, что срок с 13 по 28 января действует для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Также действует правило, что выплату в 5 тысяч рублей доставят пожилым людям в Алтайском крае в январе даже в том случае, если они уже получили пенсию за первый месяц 2017 года.

"Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года", – также уточняют в ПФР.

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В целом в регионе по 5 тысяч рублей получат свыше 755 тысяч пенсионеров. На эти цели выделена сумма в размере более 3,7 миллиарда рублей.

Если говорить обо всей России, то на обеспечение единовременных выплат направлено 221,7 миллиарда рублей.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что пятитысячные выплаты станут заменой традиционной индексации пенсий в 2016 году.

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Ожидается, что в 2017 году пенсии в России проиндексируют по обычным правилам — по уровню инфляции.