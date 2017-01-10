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Когда алтайским пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей вместо индексации?

, ИА "Амител"
На единовременную выплату в регион направлено более 3,7 миллиарда рублей

Фото: vrbiz.ru

Пенсионеры Алтайского края получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей по общефедеральным правилам с 13 по 28 января.

Напомним, данный период осуществления выплаты накануне обозначил ПФР. Региональное отделение Пенсионного фонда, говоря о выплатах, отмечает, что срок с 13 по 28 января действует для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Также действует правило, что выплату в 5 тысяч рублей доставят пожилым людям в Алтайском крае в январе даже в том случае, если они уже получили пенсию за первый месяц 2017 года.

"Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года", – также уточняют в ПФР.

Читайте также: Российским пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей с 13 по 28 января

В целом в регионе по 5 тысяч рублей получат свыше 755 тысяч пенсионеров. На эти цели выделена сумма в размере более 3,7 миллиарда рублей.

Если говорить обо всей России, то на обеспечение единовременных выплат направлено 221,7 миллиарда рублей.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что пятитысячные выплаты станут заменой традиционной индексации пенсий в 2016 году.

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Ожидается, что в 2017 году пенсии в России проиндексируют по обычным правилам — по уровню инфляции.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.01.2017 11:40
- гость -

Амиковцы,вы же сами вчера писали,когда((((

0  0
10.01.2017 11:59
гость

Столько разговоров, словно миллион выдают .

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10.01.2017 12:05
- гость -

В стране у нас 44.340.000 пенсионеров!!! Дадут по 420 руб на нос в месяц, на 5 пакетов молока и 10 булок хлеба в месяц!!!

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