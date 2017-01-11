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Детская питьевая вода: какую воду выбрать для своего ребенка

, ИА "Амител"
Эксперты Барнаульской водяной компании рассказали, чем полезна "Легенда жизни" детская"

С первых дней жизни ребенка вода играет важную роль в его росте и развитии. Поэтому так важно, чтобы она была полезной, подходила малышу и не требовала особого приготовления. Барнаульская водяная компания 22 декабря 2016 года  выпустила питьевую воду "Легенда жизни" детская", которая соответствует всем критериям и удобна в использовании.

Детская вода обязана соответствовать жестким требованиям, которые установлены нормами СанПиН, а также ряду дополнительных критериев. Ольга Варнавская, специалист по качеству Барнаульской водяной компании, объяснила, почему "Легенда жизни" детская" полезна и безопасна для ребенка.

  • Вода для "Легенды жизни" детской" добывается исключительно из закрытых артезианских скважин глубиной 240 и 280 м. Стоит отметить, что состав источника должен быть стабильным и изученным на протяжении 2-3 лет.
  • Детская вода обладает особым солевым составом, который наилучшим образом подходит для восстановления детских сухих смесей. Применение консервантов, таких как ионы серебра и диоксид углерода, недопустимо.
  • К хранению детской воды существуют особые требования. Открытая бутылка должна храниться в холодильнике не более 3 суток.
  • Производитель имеет право писать на этикетке "детская вода" только при наличии соответствующего свидетельства о государственной регистрации Роспотребнадзора. Для получения всей необходимой разрешительной документации вода "Легенда жизни" детская" прошла множество исследований и тщательных лабораторных проверок. Поэтому использовать ее можно, не опасаясь за здоровье ребенка.

"Легенда жизни" детская" – это вода, совершенно безопасная и соответствующая потребностям маленького растущего человека. Она имеет особый минеральный состав, не содержит газа и консервантов. Такую воду смело можно давать малышам с первых дней жизни. Она проходит тщательную и бережную подготовку, разливается непосредственно у источника и продается в удобной таре (один и пять литров). "Легенда жизни" детская" не требует кипячения и подходит всем детям с рождения. Она может использоваться для питья и приготовления детского питания, в том числе для восстановления сухих смесей.

Заказать полезную детскую воду можно по телефонам 777-777, 222-222 и на сайте http://www.777-777.org/catalog/voda.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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