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Следователи предъявили обвинение 40-летнему мастеру Павловского РЭС, которого подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом пишет пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как сообщается, в июне прошлого года мастер 1 группы Производственного отделения Центральных электрических сетей Павловского РЭС, Штабской УЭС филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" – "Алтайэнерго" ремонтировал подстанцию в поселке Новые Зори. Для ремонта ему потребовалось сорвать запоры с дверей. После окончания работ он не установил их повторно. Этими действиями он нарушил правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

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Спустя почти два месяца 11-летняя девочка свободно зашла в незакрытое помещение подстанции и подошла близко к силовому кабелю, который находился под напряжением 10 кВ. Ребенка ударило током. В результате девочка получила термические ожоги первой, второй и третьей степени общей площадью 35% поверхности тела.

Девочку спас местный житель. Он оказал ребенку первую помощь и увез в больницу.