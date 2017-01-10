Фото: nk-online.ru
Ограничения, которые вводились на нескольких автодорогах Алтайского края из-за непогоды, сняты, проинформировали в региональном министерстве строительства, транспорта и ЖКХ.
Напомним, что накануне из-за неблагоприятных погодных условий перекрывались участки следующих дорог:
- К-43 "подъезд к селу Быстрый Исток";
- К-67 Березовка – Верх-Камышенка – а/д К-18 (в границах Краснощековского и Усть-Калманского районов);
- К-18 Алейск – Чарышское (в границах Усть-Калманского и Чарышского районов);
- К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское (в границах Алейского и Усть-Пристанского районов).
В данный момент на трассах продолжает работать снегоуборочная техника. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и выдерживать боковой интервал движения.
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