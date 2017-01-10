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Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ-2107 и SsangYong Musso, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Как уточняют в ведомстве, ДТП произошло рано утром во вторник, 10 января, на 53-м километре автодороги Новосибирск – Кочки – Павлодар (К-17Р). Известно, что водитель "Жигулей" ехал в сторону Новосибирска. Он выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.
На месте аварии скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Личности погибших устанавливаются. Кроме этого, травмы получили три человека – двое подростков, находившихся в салоне ВАЗа, и водитель иномарки.
Комментарии
с дискача ехали к себе в деревню?
Тише едишь,живей будешь! Сколько раз на бывшей М-52,таких лихачей видел в каретах скорой помощи.... Правила дорожного движения прописаны для всех смертных,остальные,просто прикопаны,,,,,,
ВАЗ - это гроб на колесах