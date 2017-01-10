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Трехлетний мальчик умер в Красноярске после того, как ему в домашних условиях сделали операцию по обрезанию крайней плоти. Об этом сообщают в пресс-службе СУСКа по региону.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Известно, что мать ребенка договорилась со знакомым хирургом, что он сделает ее сыну обрезание дома. 6 января врач сделал мальчику укол обезболивания, а после совершил операцию.

После этого состояние мальчика ухудшилось. Женщина пыталась вылечить ребенка самостоятельно, но мальчик умер. Информация о смерти ребенка поступила в правоохранительные органы 6 января. Следователи выяснили личность 28-летнего хирурга, он допрошен.

