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Новости

Трехлетний ребенок умер в Красноярске после обрезания на дому

, ИА "Амител"
Операцию мальчику сделал знакомый матери ребенка

Фото: pixabay.com

Трехлетний мальчик умер в Красноярске после того, как ему в домашних условиях сделали операцию по обрезанию крайней плоти. Об этом сообщают в пресс-службе СУСКа по региону.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Известно, что мать ребенка договорилась со знакомым хирургом, что он сделает ее сыну обрезание дома. 6 января врач сделал мальчику укол обезболивания, а после совершил операцию.

После этого состояние мальчика ухудшилось. Женщина пыталась вылечить ребенка самостоятельно, но мальчик умер. Информация о смерти ребенка поступила в правоохранительные органы 6 января. Следователи выяснили личность 28-летнего хирурга, он допрошен.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.01.2017 12:41
Океана

Дикость какая-то......

0  0
10.01.2017 12:47
- гость -

как вообще в голову такое могло прийти? обморозила верхнее полушарие и подумала нижним?

0  0
10.01.2017 12:47
- гость -

XXI век на дворе... ракеты в космос летают...

0  0
10.01.2017 12:50
- гость -

Обрезание зародилось в жарком климате и при постоянном дефиците воды. А сейчас зачем возводить дикость в культ? Малыша жалко, родителей нет.

0  0
10.01.2017 12:58
- гость -

Не иудей?

0  0
10.01.2017 13:00
- гость -

Капец какой то...люди мозги пропили что ли все

0  0
10.01.2017 13:03
- гость -

Можно и в больнице это было сделать, причем бесплатно и все были бы живы...

0  0
10.01.2017 13:09
- гость -

А бабам надо пробку вшивать?

0  0
10.01.2017 13:28
- гость -

"Можно и в больнице это было сделать, причем бесплатно" А вот в этом я сомневаюсь. Бесплатно врачи только жизненно необходимые операции делают. А это прихоть.

0  0
10.01.2017 13:58
- гость -

Еврей или наоборот ???

0  0
10.01.2017 13:59
Берти Вустер

этих яжматерей током лечить нужно.

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