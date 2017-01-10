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Трехлетний мальчик умер в Красноярске после того, как ему в домашних условиях сделали операцию по обрезанию крайней плоти. Об этом сообщают в пресс-службе СУСКа по региону.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Известно, что мать ребенка договорилась со знакомым хирургом, что он сделает ее сыну обрезание дома. 6 января врач сделал мальчику укол обезболивания, а после совершил операцию.
После этого состояние мальчика ухудшилось. Женщина пыталась вылечить ребенка самостоятельно, но мальчик умер. Информация о смерти ребенка поступила в правоохранительные органы 6 января. Следователи выяснили личность 28-летнего хирурга, он допрошен.
Комментарии
Дикость какая-то......
как вообще в голову такое могло прийти? обморозила верхнее полушарие и подумала нижним?
XXI век на дворе... ракеты в космос летают...
Обрезание зародилось в жарком климате и при постоянном дефиците воды. А сейчас зачем возводить дикость в культ? Малыша жалко, родителей нет.
Не иудей?
Капец какой то...люди мозги пропили что ли все
Можно и в больнице это было сделать, причем бесплатно и все были бы живы...
А бабам надо пробку вшивать?
"Можно и в больнице это было сделать, причем бесплатно" А вот в этом я сомневаюсь. Бесплатно врачи только жизненно необходимые операции делают. А это прихоть.
Еврей или наоборот ???
этих яжматерей током лечить нужно.