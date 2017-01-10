Большинство читателей Amic.ru планировали провести новогодние каникулы за чтением книг или просмотром хороших фильмов по телевизору. Так ответили 78 человек, которые приняли участие в совместном опросе портала Amic.ru и администрации города Барнаула.

Вторым и третьим по популярности стал ответ людей, которые любят активный отдых. 51 читатель выразил намерение ходить на каток, возможно, даже каждый день. Еще 39 человек собирались семьей и друзьями кататься на лыжах. Сходить в кинотеатр хотели 20 барнаульцев.

Одинаково распределились голоса желающих погулять по площади Сахарова или районным снежным городкам, а также тех, кто хотел посвятить каникулы прогулкам по торговым центрам – по семь человек. Посетить с детьми новогодние представления или игровые комнаты в ТЦ собирались шесть человек. Еще горожане голосовали за то, что будут ходить в спортзал, аквапарк или на выставку.

Всего участие в опросе приняли 215 читателей. Посмотреть все результаты опроса вы можете в наших группах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".