Большинство читателей Amic.ru планировали провести новогодние каникулы за чтением книг или просмотром хороших фильмов по телевизору. Так ответили 78 человек, которые приняли участие в совместном опросе портала Amic.ru и администрации города Барнаула.
Вторым и третьим по популярности стал ответ людей, которые любят активный отдых. 51 читатель выразил намерение ходить на каток, возможно, даже каждый день. Еще 39 человек собирались семьей и друзьями кататься на лыжах. Сходить в кинотеатр хотели 20 барнаульцев.
Одинаково распределились голоса желающих погулять по площади Сахарова или районным снежным городкам, а также тех, кто хотел посвятить каникулы прогулкам по торговым центрам – по семь человек. Посетить с детьми новогодние представления или игровые комнаты в ТЦ собирались шесть человек. Еще горожане голосовали за то, что будут ходить в спортзал, аквапарк или на выставку.
Всего участие в опросе приняли 215 читателей. Посмотреть все результаты опроса вы можете в наших группах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Комментарии
Посмотреть все результаты опроса вы можете в наших группах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
А чо не по телевизору? А вдруг, кто-то в книжке хочет результаты прочитать?
На Культуре Новогодний концерт Венского филармонического оркестра был прекрасен. Больше ничего по ТВ не смотрел.
1 января- каток 2 января -горка 3 -4 января были в деревне , топили баню. 5 января провалялись с книжками 6 января сделали генеральную уборку дома 7 января каток+кино МАЛОВАТО
в горном.. без телека и книг
На диване! ))))))))))