Фото: blueberrybrain.com
Желание работать у барнаульцев больше всего подавляют низкие зарплаты, несогласованность между подразделениями и неиспользование потенциала.
Соответствующий опрос среди горожан провел сайт по поиску работы и персонала HeadHunter. Выяснилось, что 55% участников исследования не мотивированы на работу из-за низкой заработной платы.
45% респондентов не рвутся работать из-за несогласованности между подразделениями и сотрудниками компании. Каждый третий респондент сетует на то, что компания не использует его потенциал. Примерно столько же людей заявляют о том, что не мотивирует на работу начальство.
Об отсутствии проблем с мотивацией заявили только 4% опрошенных.
Что же касается факторов, которые отвлекают от работы, то среди таковых барнаульцы выделяют внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения, шум от коллег, соцсети и даже погоду за окном.
15% респондентов заявили, что их вообще ничто не отвлекает от профессиональной деятельности.
Примечательно, что 62% опрошенных заявили о полезности отвлекаться от работы. 42% участников опроса склонны полагать, что они будут более продуктивны в случае работы в уединенной атмосфере.
Отметим, что данный опрос проводился в период с 24 ноября по 18 декабря прошлого года. Участниками исследования стали 611 сотрудников компаний.
Комментарии
Среди сотрудников ведь, а не среди безработных. Тогда причем желаю-не желаю? Пришел на эту зарплату- исполняй обязанности.
а я лучше работаю, когда никого больше нет в кабинете. Поэтому предпочитаю с утра пораньше на работу приходить
большинство людей все таки работает чтобы жить, а не наоборот. поэтому вопрос зп - определяющий, конечно же. Ну и конечно когда работа не интересная и бесперспективная то и тяга к ней соответствующая, даже с учетом зп.
Прикол. Только что эту новость на НгС прочла про Новосибирск, а её уже в Барнаул переименовали.
для гость 12:57 Когда "на эту зарплату" пришел лет 5-7 назад и с тех пор "денег нет, но вы держитесь",а в связи с "грызисом" и "оптимизацией" обязанностей стало втрое больше - тогда сразу станет понятно, почему "как вы им платите, так они и работают"
http://m.news.ngs.ru/more/50226091/
Зачем мотивировать, доход капает и достаточно. Кто стремиться к очень большому доходу - возникают вопросы - не комплекс ли, куда милиард запих-ть?! Это ж рынок.
А вот в 45 и уровень зарплат был на много ниже, и голод в стране, и жили в холодных бараках, а работали на совесть. В чем разница??? уж точно не в деньгах, а в головах, разложение масс называется.
- гость - 10 января 2017 г. 13:55 А вот в 45 и уровень зарплат был на много ниже, и голод в стране, и жили в холодных бараках, а работали на совесть. В чем разница??? уж точно не в деньгах, а в головах, разложение масс называется. ======================== В 45 только-только война закончилась. А сейчас что? Сколько можно народу врать, что вот поработайте еще за "спасибо", а там и светлое будущее настанет. Нет уж, дураков всё меньше остаётся - на барина задарма работать.