Фото: blueberrybrain.com

Желание работать у барнаульцев больше всего подавляют низкие зарплаты, несогласованность между подразделениями и неиспользование потенциала.

Соответствующий опрос среди горожан провел сайт по поиску работы и персонала HeadHunter. Выяснилось, что 55% участников исследования не мотивированы на работу из-за низкой заработной платы.

45% респондентов не рвутся работать из-за несогласованности между подразделениями и сотрудниками компании. Каждый третий респондент сетует на то, что компания не использует его потенциал. Примерно столько же людей заявляют о том, что не мотивирует на работу начальство.

Об отсутствии проблем с мотивацией заявили только 4% опрошенных.

Что же касается факторов, которые отвлекают от работы, то среди таковых барнаульцы выделяют внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения, шум от коллег, соцсети и даже погоду за окном.

15% респондентов заявили, что их вообще ничто не отвлекает от профессиональной деятельности.

Примечательно, что 62% опрошенных заявили о полезности отвлекаться от работы. 42% участников опроса склонны полагать, что они будут более продуктивны в случае работы в уединенной атмосфере.

Отметим, что данный опрос проводился в период с 24 ноября по 18 декабря прошлого года. Участниками исследования стали 611 сотрудников компаний.