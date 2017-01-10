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Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем в конце прошлого года, разбился из-за ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления, а также низкой высоты и перегруза. Об этом пишет "Лайф".

Такие выводы сделали эксперты Минобороны после того, как расшифровали черные ящики. Специалисты считают, что катастрофа произошла из-за того, что воздушное судно взлетело перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлёте перепутал рычаги управления шасси и закрылками.

Эксперты полагают, что ошибка была замечена слишком поздно. Тяжелому самолету не хватило высоты для спасительного манёвра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился.

Издание пишет, что экипаж сначала растерялся, но потом быстро спохватился и пытался спасти лайнер до последнего.

Напомним, крушение самолета Минобороны, который летел в Сирию, произошло рано утром 25 декабря. На борту находились журналисты, артисты, врач-активист Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.