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Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем в конце прошлого года, разбился из-за ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления, а также низкой высоты и перегруза. Об этом пишет "Лайф".
Такие выводы сделали эксперты Минобороны после того, как расшифровали черные ящики. Специалисты считают, что катастрофа произошла из-за того, что воздушное судно взлетело перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлёте перепутал рычаги управления шасси и закрылками.
Эксперты полагают, что ошибка была замечена слишком поздно. Тяжелому самолету не хватило высоты для спасительного манёвра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился.
Издание пишет, что экипаж сначала растерялся, но потом быстро спохватился и пытался спасти лайнер до последнего.
Напомним, крушение самолета Минобороны, который летел в Сирию, произошло рано утром 25 декабря. На борту находились журналисты, артисты, врач-активист Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.
Комментарии
Ну дак это само сабой разумеется, МО, никогда не признается в том что в их самолете кто то покопался в системе управления закрылками.
Издание пишет, что экипаж сначала растерялся, но потом быстро спохватился и пытался спасти лайнер до последнего. +++++++++++++++++ Это уже пафос , навеянный героизацией,- там на секунды шло и скоротечность события не предполагает выхода из той ж. куда попали.
13:14, на Руссвесне Лимонов выкладывал самую правильную догадку ) -высокоэнергетическое оружие , применённое Обамой (чмо). Тебе-туда.
а шасси они разве не убрали?
- гость - 10 января 2017 г. 13:14
перед взлетом обязательно тестируются, насколько я в курсе
Давайте подождем официального вывода, хоть я согласен с этой версией с самого начала.. Слишком часто это издание делает набросы. В 2/3 аварий на всех видах транспорта виноват человеческий фактор осознанный или нет. Мне , кажется, перепутать рычаги достаточно сложно, хотя такие прецеденты были уже и задолго до этого. Правда они связаны с малоопытностью экипажа. В данной ситуацией нам с первой минуты СМИ кричали, что экипаж опытный, все что угодно, только не это, но КВС смог бы с таким налетом как у него управлять этим самолетом в гражданской авиации? CALIBR, как думаете, хотя я о вашем мнении догадываюсь.
бомбы везли?
Какой долболоб перегрузил самолёт? Куда смотрели смотрящие?
Чем перегрузили?
В 2/3 аварий на всех видах транспорта виноват человеческий фактор осознанный или нет. +++++++++++++ Аналогично применимо к данному случаю.
В данной ситуацией нам с первой минуты СМИ кричали, что экипаж опытный, все что угодно, только не это, +++++++++++++ это нормальная практика наших медийных СМИ . Гибель лётчика в пилотажной группе и увод самолёта от нас.пункта тоже так же героизировалась , на самом деле - низкая облачность ,ведущий завёл плотный строй в облако,потеря места в строю-столкновение,после которого падение было неконтролируемым.
КВС смог бы с таким налетом как у него управлять этим самолетом в гражданской авиации? +++++++++++++ Индивидуальный подход. У нас разные "транспортные цехи" , соответственно подходы к обучению и наставничеству. У него из 3000 общего налёта на этом типе было порядка 1700,командиром порядка 600 (СМИ), у второго и того меньше.
Да, банально просто. Человек... Утро, почти ночь. Хочется спать. Доверяем свою жизнь порой кому попало.
http://savepic.ru/12630209.jpg На фото (слева направо): Командир корабля Волков Роман Александрович и помощник командира корабля капитан Ровенский Александр Сергеевич
- гость - 10 января 2017 г. 13:36 Чем перегрузили?
А вот это как говорится "Правильный вопрос"!!! Чем можно перегрузить самолет, который летит в зону боевых действий.... Никто и никогда не сознается, что было в этом самолете!
Как опытный второй пилот мог перепутать рычаги управления??? не верю
На фото второй ещё лейтенант.
- гость - 10 января 2017 г. 14:10 Считайте, что гуманитарная помощь там была!