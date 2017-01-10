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Полиция в Барнауле разыскивает свидетелей двух ДТП, в результате которых пострадали пешеходы, сообщили в городской ГИБДД.

Первый инцидент произошел еще 7 августа 2016 года около 17:05 на улице Аносова у дома №9, когда водитель Toyota Camry допустил наезд на женщину.

Вторая авария случилась 5 декабря примерно в 15:00 на улице Северо-Западной близ дома №135. Известно, что водитель Toyota Corolla допустил наезд на пешехода-мужчину.

Оба пострадавших в результате ДТП были госпитализированы в краевую клиническую больницу скорой помощи.

Очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просят позвонить по телефонам (3852) 391-734, 368-160 или 02.