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Мужчину, подозреваемого в незаконном отстреле косули, задержала полиция в Солонешенском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточняют, что следы незаконной охоты были обнаружены в 10 километрах от села Тележиха. Подозреваемым оказался местный житель 1982 года рождения.

Неподалеку от места отстрела животного правоохранители нашли закопанное нарезное оружие, которое было направлено на экспертизу. Задержанный сознался в содеянном.

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Сумма ущерба государству оценивается, по предварительным данным, в 60 тысяч рублей. По факту незаконной охоты проводится проверка.