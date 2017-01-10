В 2017 году в силу должен вступить новый закон об оценке имущества и правилах кадастровой оценки. Однако в полную силу система заработает только в 2018-м.

В чем соль?

Суть нововведения в том, что кадастровую оценку земельных участков, имущественных комплексов, торговых центров, квартир и дач теперь будут проводить не независимые оценщики, а специалисты бюджетных учреждений. Кроме того, под их компетенцию подпадет уточнение сведений и исправление ошибок, допущенных предшественниками. По идее, неточностей при расчете кадастровой стоимости, которая напрямую влияет на налог на недвижимость, станет меньше. Если это действительно произойдет, то и обращений в комиссии по спорам при территориальных управлениях Росреестра от недовольных налогом граждан, считающих, что их имущество оценили неточно, станет меньше, а сами комиссии упразднят. Все споры будут решаться в суде.

Что поменялось еще?

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" было приостановлено действие положений Закона об оценочной деятельности, регулирующих порядок проведения государственной кадастровой оценки, а также установлены особые правила применения кадастровой стоимости.

По ним в период с 2017 по 2019 год применяется кадастровая стоимость – либо действовавшая на 1 января 2014 года, либо более поздняя, допустим 2015-го, при условии, что она меньше первой.