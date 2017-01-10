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Сотрудники Сбербанка помогли предотвратить очередной случай мошенничества в Барнауле по схеме "ваш сын попал в беду", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что недавно 64-летнему барнаульцу позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что его сын якобы попал в ДТП и для улаживания всех вопросов мужчина должен перевести на карту 60 тысяч рублей. Звонивший оставил свой номер телефона и номер карты.

Недолго думая, барнаулец пошел в Сбербанк, чтобы перевести необходимую сумму. Однако, когда сотрудники банка узнали причину перевода, то немедленно остановили процесс перевода средств. Таким образом, удалось предотвратить мошенничество.

Оказалось, что с сыном барнаульца все хорошо. Сотрудникам банка начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров выразил благодарность.

Полицейские выяснили, что оставленный потенциальным мошенником номер телефона зарегистрирован в Челябинской области.



