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Сотрудники Сбербанка помогли предотвратить очередной случай мошенничества в Барнауле по схеме "ваш сын попал в беду", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что недавно 64-летнему барнаульцу позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что его сын якобы попал в ДТП и для улаживания всех вопросов мужчина должен перевести на карту 60 тысяч рублей. Звонивший оставил свой номер телефона и номер карты.
Недолго думая, барнаулец пошел в Сбербанк, чтобы перевести необходимую сумму. Однако, когда сотрудники банка узнали причину перевода, то немедленно остановили процесс перевода средств. Таким образом, удалось предотвратить мошенничество.
Оказалось, что с сыном барнаульца все хорошо. Сотрудникам банка начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров выразил благодарность.
Полицейские выяснили, что оставленный потенциальным мошенником номер телефона зарегистрирован в Челябинской области.
Комментарии
ну молодцы.. но .
На днях мама ходила в Сбербанк, чтобы перевыпустить свою зарплатную карту, так как оставила её по невнимательности в магазине. Карту в магазине вернули, но данные могли записать, поэтому решила поменять. Но суть не в этом.
Девушка-консультант в Сбербанке, проводившая операции по блокировке карты и принимавшая заявления, рассказала о новой услуге Сбербанка, о таком "аукционе невиданной щедрости": теперь всего за 1900 рублей в год можно подключить сервис защиты от мошенников. Если у вас с карты преступным путем похищены деньги, то Сбербанк вернет вам до 120 000 рублей.
Казалось бы - все отлично, молодцы Сбербанк. Однако с 1 января 2014 года банки по закону обязаны возвращать деньги своим клиентам, если клиент докажет, что деньги были похищены с карты.
Теперь собственно суть: если клиент подключает этот "прекрасный сервис", то в случае хищения денежных средств клиент обязан доказать банку, что деньги именно похищены, а не сняты им же в банкомате. Но если это будет доказано, банк и так должен вернуть деньги!
Получается, что Сбербанк просто решил немноооожечко нажиться и заработать дополнительные несколько миллионов на страхе не ознакомленных с законодательством людей.
Тонкостей предоставления "сервиса" не знаю, но в целом всё выглядит именно так..
Будьте внимательны и не подписывайте договоры не глядя.