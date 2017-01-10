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Сотрудники Сбербанка в Барнауле не дали мошеннику украсть деньги

, ИА "Амител"
Барнаулец едва не попал на уловку "ваш сын попал в беду"

Фото: cbkg.ru

Сотрудники Сбербанка помогли предотвратить очередной случай мошенничества в Барнауле по схеме "ваш сын попал в беду", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что недавно 64-летнему барнаульцу позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что его  сын якобы попал в ДТП и для улаживания всех вопросов мужчина должен перевести на карту 60 тысяч рублей. Звонивший оставил свой номер телефона и номер карты.

Недолго думая, барнаулец пошел в Сбербанк, чтобы перевести необходимую сумму. Однако, когда сотрудники банка узнали причину перевода, то немедленно остановили  процесс перевода средств. Таким образом, удалось предотвратить мошенничество.

Оказалось, что с сыном барнаульца все хорошо. Сотрудникам банка начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров выразил благодарность.

Полицейские выяснили, что оставленный потенциальным мошенником номер телефона зарегистрирован в Челябинской области.


 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.01.2017 14:09
Catwoman

ну молодцы.. но .

На днях мама ходила в Сбербанк, чтобы перевыпустить свою зарплатную карту, так как оставила её по невнимательности в магазине. Карту в магазине вернули, но данные могли записать, поэтому решила поменять. Но суть не в этом.

Девушка-консультант в Сбербанке, проводившая операции по блокировке карты и принимавшая заявления, рассказала о новой услуге Сбербанка, о таком "аукционе невиданной щедрости": теперь всего за 1900 рублей в год можно подключить сервис защиты от мошенников. Если у вас с карты преступным путем похищены деньги, то Сбербанк вернет вам до 120 000 рублей.

Казалось бы - все отлично, молодцы Сбербанк. Однако с 1 января 2014 года банки по закону обязаны возвращать деньги своим клиентам, если клиент докажет, что деньги были похищены с карты.

Теперь собственно суть: если клиент подключает этот "прекрасный сервис", то в случае хищения денежных средств клиент обязан доказать банку, что деньги именно похищены, а не сняты им же в банкомате. Но если это будет доказано, банк и так должен вернуть деньги!

Получается, что Сбербанк просто решил немноооожечко нажиться и заработать дополнительные несколько миллионов на страхе не ознакомленных с законодательством людей.

Тонкостей предоставления "сервиса" не знаю, но в целом всё выглядит именно так..

Будьте внимательны и не подписывайте договоры не глядя.

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