Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Старейший кинотеатр Барнаула "Родина" проживает последние дни перед своим закрытием — с 12 января заведение перестанет демонстрировать фильмы для горожан.
Напомним, что 10 и 11 января в "Родине" проходят последние кинопоказы. Какой-либо замены этому кинотеатру сеть "Киномир" в краевой столице пока не запланировала.
Само здание, как ожидается, может принять на своей площадке барнаульский планетарий, который ныне расположен в здании бывшей Кресто-Воздвиженской церкви.
Отметим, что ходить в "Родину" любили многие горожане, выделяя заведение среди прочих в связи с его удобным расположением, а также некой камерностью и уютностью кинозалов.
Фотокорреспондент портала Amic.ru ввиду закрытия кинотеатра запечатлел последние моменты из жизни барнаульской "Родины".
Комментарии
пустое место, парковки там нет, зал маленький. хотя планетарию тут будет удобнее.
Попы дожали церкву... А как там летом отдыхательные развлечения будут соч. с церковными службами. Увидим...
Вблизи проезжей части - детей привезут на представление в новый планетарий и карауль потом их чтоб под машину не попали, дурацкая идея...
Лучше бы в "Россию" переехал планетарий. Реально никому не нужный ТЦ.
В покровском соборе хороший купол есть. Можно было ченж устроить.