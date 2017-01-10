Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Старейший кинотеатр Барнаула "Родина" проживает последние дни перед своим закрытием — с 12 января заведение перестанет демонстрировать фильмы для горожан.

Напомним, что 10 и 11 января в "Родине" проходят последние кинопоказы. Какой-либо замены этому кинотеатру сеть "Киномир" в краевой столице пока не запланировала.

Само здание, как ожидается, может принять на своей площадке барнаульский планетарий, который ныне расположен в здании бывшей Кресто-Воздвиженской церкви.

Отметим, что ходить в "Родину" любили многие горожане, выделяя заведение среди прочих в связи с его удобным расположением, а также некой камерностью и уютностью кинозалов.

Фотокорреспондент портала Amic.ru ввиду закрытия кинотеатра запечатлел последние моменты из жизни барнаульской "Родины".