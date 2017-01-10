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Питт и Джоли будут вести развод в рамках конфиденциальности

, ИА "Амител"
На такой шаг актеры договорились пойти, чтобы защитить личную жизнь их детей

Фото: unpictures.ru

Знаменитая голливудская чета Брэд Питт и Анджелина Джоли решили не оглашать детали их развода, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, на такой шаг актеры решили пойти, чтобы защитить неприкосновенность личной жизни их шестерых детей. Все судебные документы, касающиеся их развода, будут конфиденциальны.

Кроме этого, издание пишет, что голливудская чета намерена выступать "единым фронтом" в отношении детей и одинаково участвовать в их жизнях.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , о том, что Джоли и Питт разводятся, стало известно 20 сентября прошлого года. На развод подала Анджелина Джоли. В качестве причины она указала "непримиримые разногласия".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.01.2017 14:44
- гость -

примите наши поздравления, мистер Пит!

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