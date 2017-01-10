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Депутат Шипуновского сельсовета предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, 55-летнему народному избраннику инкриминируют нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, подвергнутым ранее административному наказанию.

Согласно информации следствия, 18 ноября прошлого года депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудниками ДПС на одной из улиц села.

В СКР добавляют, что в марте 2016 года он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяную езду, а также был лишен права управления транспортным средством сроком на полтора года.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.