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Депутат Шипуновского сельсовета предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, 55-летнему народному избраннику инкриминируют нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, подвергнутым ранее административному наказанию.
Согласно информации следствия, 18 ноября прошлого года депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудниками ДПС на одной из улиц села.
В СКР добавляют, что в марте 2016 года он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяную езду, а также был лишен права управления транспортным средством сроком на полтора года.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
в марте 2016 года он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяную езду, а также был лишен права управления транспортным средством сроком на полтора года. ------------- Таких граждан нужно сразу из машины вытряхивать, в наручники, и в тюрьму. А так он и сейчас пьяным катается.