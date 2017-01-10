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Экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон не станет участвовать в очередных выборах. На этот раз речь идет о должности мэра Нью-Йорка, пишет портал Regnum.ru, ссылаясь на слова близкого друга политика Ниру Танден.

"Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост — будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая", — приводит издание The Independen слова Танден.

По ее словам, сейчас Хиллари Клинтон намерена вернуться к благотворительной деятельности, которой она занималась ранее.

Напомним, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу в гонке за пост президента США. Выборы прошли 8 ноября прошлого года.

